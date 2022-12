Agustín volvió a Gran Hermano 2022, sorprendió con sus festejos al ver a Marcos y los memes estallaron

La noche de Gran Hermano 2022 (Telefe) tuvo condimentos inesperados: la expulsión casi anunciada en la previa de Juliana y las vueltas de tres integrantes que habían dejado el juego fueron los puntos más altos. Pero uno de ellos, Agustín, eligió una forma extravagante para hacer su reingreso.

El analista político pasó la puerta de la casa, empezó a caminar por el pasillo del patio y en lugar de abrazar a los compañeros que estaban allí tuvo una corrida furiosa hacia Marcos, casi de película.



“¡Marcos! ¡Hola primo!”, exclamó, mientras le daba un abrazo con toda la fuerza al salteño, secundado por Thiago, que también se puso feliz por la vuelta de su compañero.

“Lo amo, con él me queda una amistad entrañable, es un pibe de diez, es mi amigo, es mi riñón, son esas amistades que compartiendo un momento ya está, sabemos que está el uno para el otro. Si bien hablaba con los otros chicos y con las chicas, con los juegos y bailecitos que hacíamos, con él es con quien más tiempo pasaba y es el que extraño, con él me siento más yo. De la misma forma que otro se puede poner de novio, yo me hice de una amistad hermosa”, explicaba Agustín sobre Marcos, y sin dudas eso se pudo notar en la gala de repechaje.

Tras la confirmación del regreso de Daniela a la casa, llegaría la sorpresa. La entrada de la escribana para confirmar que el siguiente en ingresar sería Agustín. “Hoy a la noche se enteran de la jugada. En esta valija están los sueños de todos”, dijo Frodo, mientras Santiago del Moro le advirtió: “Nada del afuera”. Y tras ello el camino hasta la casa, que tras cruzar la puerta del patio entró como una tromba buscando a su amigo.

“¡Marcos! ¡Marcos! ¡Maaaarcoooos!”. A los gritos y buscando al participante oriundo de Salta fue como reingresó Agustín a la casa de Gran Hermano 2022. Y al encontrarse ambos, se fundieron en un abrazo al que se sumó Thiago. Los tres festejaron muy emocionados la vuelta de Frodo al reality.

Gran Hermano 2022: Agustín entró a los gritos buscando a Marcos y estallaron los memes

Por supuesto, las redes sociales rápidamente se hicieron eco de ese instante y llenaron de memes con la intempestiva reacción del reingresado participante.