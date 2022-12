Una de las series más vistas de todos los tiempos en Netflix es nada menos que Stranger Things, producción que fue toda una sensación en cada nueva temporada. Los fans esperan la quinta entrega para el 2024 y, al parecer, su historia tiene mucho por contar todavía. Según informó What’s on Netflix, la plataforma se encontraría trabajando en una adaptación en formato de anime de la franquicia, la cual llevaría como título Stranger Things Tokyo. La trama, al igual que la serie que la inspira, se ambientaría en la década de los 80.

Lo que se ha visto durante la temporada anterior cambió la percepción al futuro del desarrollo del programa, ya que los eventos impulsados por el villano Vecna llevaron a que el Upside Down ahora sea parte de la realidad del pueblo de Hawkins. Por otra parte, Max fue asesinada para concretar este plan, aunque Eleven logró resucitarla para mantenerla en un coma profundo. La próxima tanda de episodios cerrará el relato original, pero no será lo último que se vea de este universo.

Anuncian un spin-off de animé de Stranger Things

De acuerdo a lo publicado por Whats On Netflix, los hermanos Duffer están trabajando en un spin-off en versión animé. Anteriormente, los creadores habían hablado que se encuentran en tratativas para un siguiente proyecto de la serie, pero hasta ahora no había ningún detalle. Desde el sitio aseguran que se trata de un show titulado “Stranger Things Tokyo” y cuenta con la siguiente sinopsis: “Un encuentro en el Upside Down se convierte en una gran aventura para los hermanos gemelos amantes de los videojuegos que viven en las afueras de Tokio en la década de 1980”.

Stranger Things fue lanzada al mundo en 2016, compuesta por 8 episoidos. Su relato inició situándose en el pueblo ficticio de Hawkins, en el estado Indiana durante los años ochenta; exactamente en 1983. La historia sigue a un niño que desaparece sin dejar rastro alguno, por tanto, en su exasperada búsqueda, tanto sus amigos y familiares como el sheriff local se ven envueltos en un enigma extraordinario: experimentos ultrasecretos, fuerzas paranormales terroríficas y una niña muy pero muy rara.

La continuación de la serie (segunda temporada) se llevó a cabo en 2017 con 9 episodios. La tercera entrega llegó en 2019 con 8 capítulos y la cuarta en 2022, dividad en dos partes, lanzadas entre mayo y julio, con 9 de ellos. Por último, la quinta y temporada final se espera para 2024.

Según revelaron los Matt y Ross Duffer, en la quinta temporada nuevamente habrá un salto en el tiempo, ya que los actores principales se verán mucho más mayores. “Estoy seguro de que haremos un salto en el tiempo. Idealmente, hubiéramos filmado [las temporadas 4 y 5] consecutivamente, pero simplemente no había una forma factible de hacerlo. Así que todas estas son discusiones que tendremos con nuestros escritores cuando comencemos la sala”, indicaron en una entrevista con TV Line.

Los Duffer reconocieron también que el tono de los próximos capítulos estarán más en el estilo de la primera entrega, aunque a nivel de producción, se parecerá más a lo que se vio en la cuarta temporada. Razón por la que se puede esperar un gran despliegue de efectos especiales y una producción a gran escala.

Por el momento no hubo una confirmación oficial por parte de la producción ni de Netflix, pero se aguardan novedades de lo que suceda. Lo que sí es cierto es que habrá más series derivadas de la historia original de Stranger Things con más misterios, aventuras y héroes, aunque Ross Duffer dejó en claro: “Vamos a empezar a profundizar en ello en cuanto estemos terminando diversos efectos visuales. Matt y yo vamos a empezar a meternos en ello”.