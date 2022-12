VIDEO | El llanto de Coti tras la vuelta de Daniela: “¿De dónde saco fuerzas?”

Este lunes fue negro para muchos concursantes del reality. Juliana, quien reingresó a la casa la semana pasada, debió irse de manera inesperada luego de que Gran Hermano la expulsara por dar información del exterior. Asimismo, volvieron Agustín, Daniela y La Tora, estas últimas dos grandes enemigas de Coti, quien no pudo aguantar el llanto.

Mientras muchos abrazaban a los recién llegados, la rubia y El Conejo se encontraban en la habitación totalmente desvastados por las nuevas incorporaciones, justamente participantes que creían haber dejado atrás. “No quiero salir de la pieza. Ni siquiera quiero ir a comer”

, expresó la joven correntina en los brazos de su novio.

Y añadió: “¿De dónde saco fuerzas para aguantar lo que se viene ahora? Si Maxi se va de la pieza me quedo con gente que me odia, completamente”. El futuro de la concursante está muy complicado debido a que en las últimas semanas quedó en evidencia su traición hacia Daniela

y Julieta, más las distintas peleas que tuvo con otros compañeros.

Asimismo, los dos manifestaron deseos de abandonar el juego. “Estoy sólo acá, al igual que vos, así que nos tenemos el uno al otro. Si me tengo que ir el domingo me iré. Si me tengo que ir el otro domingo me iré el otro domingo. Me chupa un huevo”, manifestó el cordobés.

Juliana Díaz fue eliminada de la casa de Gran Hermano

Por su parte, ella le contestó: “Me voy a la mierda yo también. Pero ya está. Quiero quedar en placa, que me voten todos y a la mierda. Sí o sí quedo igual”. No se avecinan días felices para la pareja de Gran Hermano, que ya tiene los días contados en la casa.





