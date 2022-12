Previo a su estreno se sabía que la nueva película de James Cameron, Avatar: el camino del agua, se perfilaba para ser un éxito en taquilla. Sin embargo, el propio director comenzó a prepararse ante un posible fracaso, pero en menos de dos semanas de que el largometraje llegó a la pantalla grande, la producción protagonizada por Zoe Saldana y Sam Worthington ha logrado superar los mil millones de dólares en recaudación a nivel mundial. Esto la convierte en el tercer film con mayores ingresos de 2022 y en algunas semanas, podría hasta superar a Top Gun: Maverick.

En solo dos semanas, El camino del agua ya superó a pasó la barrera de Doctor Strange en el Multiverso de la Locura que generó en su paso por las salas de cine, 955 millones de dólares globalmente. También ha dejado atrás a Pantera negra: Wakanda por siempre que consiguió 800 millones, así como a The Batman que obtuvo 770 millones, Thor: Love and Thunder con 760 millones y Minions: The Rise of Gru con 939 millones.

Se espera que la secuela de Avatar (2009) continúe dominando la taquilla las próximas semanas y es inevitable que en los próximos días, este largometraje de Disney y 20th Century Studios siga generando más dólares con un presupuesto de 350 millones. Este 2022 solo han habido dos títulos que sobrepasen esta cifra, Top Gun: Maverick con 1.48 mil millones y Jurassic World Dominion con 1.001 mil millones. Antes de su estreno Cameron estimó que la película necesitaría generar aproximadamente 2.000 millones de dólares para alcanzar el punto de equilibrio en cuanto a ganancias. Sin embargo, algunos analistas consideran que la película alcanzaría será rentable cuando genere más de 1.500 millones de dólares.

Aunque Avatar: el camino del agua está demostrando ser uno de los films más exitosos del año, algunos especialistas aseguran que esta producción tendrá dificultades para llegar a los números que generó Avatar de 2009 que obtuvo 2.970 millones de dolares a nivel global. Esto se debe a que la taquilla mundial no se ha recuperado por completo de la pandemia y mercados importantes como China están experimentando un resurgimiento del virus de Covid. Además, la secuela no se proyectará en Rusia, donde la anterior película obtuvo más de 100 millones de dólares.

Al igual que con la primera parte, esta nueva entrega también ha tenido una gran respuesta en su versión IMAX: superó los 105.5 millones en este formato. Hasta ahora esta versión del film ha representado el 11.4% de las ganancias de este proyecto. “Avatar: el camino del agua está mostrando la gran resistencia en la taquilla mundial que esperábamos”, dijo Rich Gelfond, CEO de Imax. “En poco más de una semana de su lanzamiento, la película ha recaudado más de 100 millones en la taquilla de Imax sin signos de desaceleración”.

Avatar y cómo sigue la saga: los guionistas explican las diferencias claves entre las futuras secuelas

En una entrevista con Variety, los guionistas Rick Jaffa y Amanda Silver revelaron cómo el proceso de escritura de la historia derivó en algunas sorpresas que los obligaron a expandir la historia.

Todo esto sucedió porque en 2013, el director de la franquicia, James Cameron, decidió reunir a todos los escritores de futuras entregas de Avatar : Josh Friedman (Snowpiercer) y Shane Salerno (Armageddon) escribieron Avatar 4 y Avatar 5 , respectivamente, y hablaron sobre cada idea que tenían en mente para el futuro de la serie de películas.

El director hizo esto para que el equipo estuviera sincronizado y las decisiones tomadas por los guionistas de la película 2 estuvieran informadas y conectadas con los eventos que se desarrollaron o valieron la pena en las películas 3 y 4.

Sin embargo, casi de inmediato, se dieron cuenta de que había un problema con Avatar 2, como explica Silver:

“Desde el principio, uno de los desafíos, diré que fue un desafío delicioso, es que había demasiado material. (…) Llevar esta carga siempre fue un problema en términos de hacer que el primer acto de esa primera película se moviera, y había una enorme cantidad de material allí.

Entonces, en algún momento después de que comenzamos a escribir, Cameron nos llamó y dijo: ‘Mira, tenemos demasiado material. Vamos a dividirlo en dos películas'”.