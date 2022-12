En su paso por LAM, Cinthia Fernández hizo un breve repaso sobre sus distintas peleas en los programas de televisión. Entre las distintas anécdotas, la panelista reveló un dramático momento con Nicolás Occhiato en Combate, cuando todavía estaba en pareja con Florencia Vigna.

“Me quiso pegar”, aseguró Fernández, quien añadió: “Yo me estaba pelando con Flor… Nico me agarró detrás de cámara y me dijo: ‘vení, que lo arreglamos entre nosotros dos’”. Sus declaraciones fueron una verdadera sorpresa para los presentes ya que el conducto no parece violento.

Mientras Marcelo Polino asegura que si la misma escena se repitiera hoy, el joven estaría preso, la bailarina sentenció: “Era una época en la cual Nico estaba medio boludo”.

Asimismo, Estefania Berardi reveló que la expareja ya no trabajan juntos en el Último Pasajero. “Él es muy perfeccionista”, explicó la panelista, argumentando que Occhiato no suele tener buenos modos para tratarse con sus compañeros de trabajo.





