En el medio de sanciones y repechaje, los “hermanitos” pasaron al confesionario para dar sus votos. Cabe señalar que nadie puede nominar a Thiago ya que ganó la prueba semanal de líder, por lo que tiene inmunidad. Mientras que Camila quedó directamente nominada porque Gran Hermano la sancionó.

El primero en emitir sus votos fue Maxi, quien tuvo una semana muy compleja: la alegría de recibir a Juliana y la tristeza de despedirla. Antes informó que iba a permanecer en el reality, a pesar de sus distintos deseos de abandonar el programa. En el confesionario le dio dos votos a Daniela y otro a Alfa.

Después siguió Julieta, que no se guardó nada y apuntó contra Coti: “Nuestra relación cambió un muchísimo. Las cosas que me enteré y que me dijo en su momento me dolieron”. Y añadió: “Hay que ser bastante actriz y cínica para fingir lo que no sos por tanto tiempo. No comparto su juego”. Después le dio un voto a Agustín porque no le parece justo el repechaje.

Julieta pasó por el confesionario, nominó y dijo lo que piensa de Coti😰 ➡️Seguí #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji3rma #GH2022 pic.twitter.com/0hp0aLUI7m — Gran Hermano (@GranHermanoAr) December 29, 2022

Coti, por su parte, explicó: “Mis primeros dos votos son para Alfa porque me cansé de tenerle miedo a la placa, se que voy a estar si o si y quiero caer con gente que se tiene confianza afuera. Encima me cansé de sus burlas hacia mi y otras personas de la casa. Mi otro voto es para Daniela, no me gusta la actitud con la que entró a la casa. Es otra de las que no entiende que esto es un juego”.

Alfa votó a Ariel, como era sabido, ya que no le gusta la manera en la que entró a la casa. “Está jugando de una manera desleal. Por ejemplo, tratar de acusarme a mí cuando estabamos jugando. Hizo como una actuación de que él iba a defender a las personas vulnerables. Cuando fui a aclararle, salió a gritarme”, detalló. Asimismo, apuntó contra Coti porque no le gustó “como trató a personas que yo quiero dentro de la casa”.

Mientras que Ariel le devolvió el gesto a Walter y lo nominó. “Es una persona difícil conmigo. Siempre traté de tener un poco de cintura con la relación y después me di cuenta que es complicado”, fue parte de su explicación. El segundo fue para Nacho “por descarte” y no dio muchos más detalles.

Lucila, conocida como La Tora, entró contenta al confesionario para votar a sus compañeros. Los primeros fueron para Alexis al considerarlo el “títere que maneja todo” y el segundo fue para Ariel debido a que vio cosas que no le gustaron.

Asimismo, el Conejo fue por Daniela al creerlo “lo más conveniente”, aunque no reveló más información al respecto. A su vez, apuntó contra Agustín ya que lo considera uno de los más estratégicos de esta temporada de Gran Hermano y promete posicionarse entre los favoritos.

Marcos, de pocas palabras, sentenció a dos de sus compañeros, Nacho y Ariel, por la misma razón: “No tengo afinidad ni relación”, explicó. Romina, a pesar de sus distintas peleas con Alfa, fue por Agustín al considerarlo “una de las personas con las que no me siento cómoda“. El segundo voto fue para Coti a que “hoy las cosas no están bien, tuvo actitudes muy feas con las chicas y conmigo”.

La votación siguió. Nacho le dio los primeros dos votos a Coti entendiendo que la mayoría de sus compañeros iría contra ella, mientras que el segundo fue para Ariel únicamente por ser uno de los nuevos del certamen. Agustín, el estratega, votó a Daniela y a Alexis. “Vamos a tratar de acomodar la placa de alguna manera. A disfrutar que volvimos”, manifestó Frodo.

Finalmente, se supo el voto de Thiago: dos para Coti y uno, sorpresivamente, para el Conejo, uno de sus amigos más queridos de la casa. A pesar de que los demás debieron detallar el motivo de su decisión, el joven de González Catán se limitó a decir que no tenía “nada personal” con los dos.

La encargada de hacer la espontánea de la semana fue Daniela, quien prometió vengarse de todos. Los primeros, obviamente, fueron hacia la rubia correntina, Coti, mientras que los otros dos fueron para Thiago, su exnovio. Sin embargo, los últimos no tuvieron efecto porque el joven es líder y tiene inmunidad.

De esta manera, la placa definitiva quedó con Camila, Ariel, Coti, Walter y Daniela. Los concursante tendrán tiempo para pedirle a los televidentes que los salven ante la gala de eliminación que tendrá el domingo próximo, el primer día del 2023.





