En la casa de Gran Hermano 2022 (Telefe) hubo clima de tensión por la sorpresiva expulsión de Juliana a poco de su reingreso. La producción del reality le advirtió sobre su comportamiento hasta que decidió que la participante debía irse de inmediato por romper en varias oportunidades una de las reglas: divulgar información del afuera.

Luego, se vivió un clima de alegría porque reingresaron tres personas: en primer lugar, Daniela, quien en el repechaje fue la participante más elegida por el público y obtuvo un 40,98% de los votos positivos. En segundo lugar volvió Agustín y Santiago del Moro le advirtió: “Nada del afuera”. Y la última hermanita en entrar fue La Tora.

En medio de este contexto, Frodo camina por la cuerda floja por haber tenido un diálogo con Julieta en el que le realizó una advertencia sobre Alexis: “El Conejo es muy divertido, pero es una persona muy absorbente, no solo con Coty también con Thiago. He visto muchas cosas mientras yo estaba acá todavía que no me gustaban nada. Capaz que esta jugada que a ustedes no les gustó, no salió de Coty”. Julieta se quedó sorprendida y aseguró que no sabía nada de este tema.

Por otra parte, en la noche de martes se jugó la prueba del líder adentro de la casa y también se conoció una sanción hacia una de las jugadoras que desestabilizó a los participantes. Una vez más volvió a ganar Thiago la inmunidad para esta semana y para dejar afuera de las nominaciones a uno de sus compañeros.

Cuando Santiago Del Moro entró a la casa con la transmisión en vivo, en diálogo con los participantes aclaró que adentro del certamen de Gran Hermano nunca se permite que el aislamiento se rompa, y explicó cuáles son las reglas que existen adentro de la casa, haciendo alusión a lo que ocurrió con la expulsión de Juliana por revelar datos del “afuera”. “Hay que respetar el aislamiento, pero acá no se juzgan personas”, continuó. “Thiago esta semana vos tenés inmunidad” le dijo el conductor al joven de González Catán, quien aprovechó el espacio para contar que piensa manejarse igual que siempre.

Además, el conductor leyó para los panelistas del debate un comunicado rojo de Gran Hermano. “¡Hay sanción!”, anunció el conductor. Y en ese momento, reveló que Camila sería sancionada por el reality por revelar información de lo que ocurrió afuera.

Acto seguido, la voz inconfundible de Gran Hermano fue la encargada de anunciarles a los hermanitos la sorpresiva noticia. Es que después de la expulsión de Juliana el día anterior nada hacía sospechar que una vez más alguno de ellos fuera sancionado por el mismo motivo.

“Una vez más les avisé a los nuevos participantes que no se pueden expresar por cuestiones del afuera. Camila fuiste advertida en el confesionario y te advertí que era motivo de sanción. Por lo tanto he resuelto que esta semana no podrás hacer uso de tu nominación y también, Camila, te informo que estás nominada”, le dijo la voz de Gran Hermano. La joven estalló en llanto al enterarse porque según dijo, pensó que la iban a expulsar. Habrá que esperar a la próxima gala de eliminación para saber quién abandona la casa más famosa del país.

THIAGO GANÓ LA PRUEBA SEMANAL UNA VEZ MÁS, PERO FUE CUESTIONADO

Thiago ganó una vez más la prueba semanal, por lo tanto se aseguró de estar exento de la placa de nominados y además podrá salvar a un compañero.

Sin embargo, en las redes sociales reclaman que el participante de González Catán hizo trampa y esperan una sanción de Gran Hermano.