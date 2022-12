Las segundas oportunidades no deben desaprovecharse. Sin embargo, Juliana no tomó en serio las distintas advertencias de Gran Hermano por lo que fue expulsada a días de su reingreso en el repechaje. La joven de Venado Tuerto no aguantó las ganas de revelar información del exterior, actitudes que determinaron su salida.

En diálogo con Santiago del Moro, la morocha expresó: “Me hubiese parecido correcto que me avisaran de la sanción previa, cosa que no sucedió. No me lo informaron, me hubiese parecido lo más justo en vez de la expulsión directa”. A pesar de que si tuvo algunas llamadas de atención, es verdad que jamás le revelaron que estaba sancionada.

Asimismo, Tini, como la apodaron en la casa, añadió: “Creo que lo que hablé de lo que vi afuera, en Pluto TV, no era de tanta relevancia. Sí me la mandé y me fui de boca cuando dije lo de Daniela y Thiago. Creo que fueron comentarios de cosas que vi y no fue adrede“.

No obstante, a pesar de haber abandonado el reality de manera abrupta, Juliana decidió destacar lo positivo de su experiencia. “Yo ya gané porque entré a la casa más famosa del país, me divertí y me enamoré. Duró lo que duró y soy una agradecida por estar, aunque me fui muy angustiada”, manifestó.

Sin embargo, quien no quedó muy bien fue Maxi. El cordobés terminó shockeado y no pudo aguantar las lágrimas, al punto de anunciar su salida voluntaria. En relación a este tema, la exconcursante señaló: “Me parte el alma cómo quedó afectado, me siento por ahí un poco responsable y eso me angustia mucho”.

A pesar de que por momentos intentó excusarse, la santafesina terminó admitiendo que tenían razones válidas para sacarla. “Soy muy bocona y lo admito. No pensé sinceramente que iba a ser motivo de expulsión”, concluyó.





