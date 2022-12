Con el sabor de las misión cumplida, Tini Stoessel y Rodrigo De Paul ya llegaron a Madrid. La cantante acaba de cerrar un año fabuloso en su carrera con dos conciertos a tope en el Campo Argentino de Polo y el futbolista fue pieza clave de la Selección que levantó la Copa del Mundo en el Mundial de Qatar. Y después de unos días ajetreados en Buenos Aires, la pareja pisó la capital española, donde el mediocampista ya retomó los entrenamientos con el Atlético de Madrid.

La pareja llegó a Madrid lookeados a tono con el invierno que se estrenó en el Viejo Continente, apenas entibiado por los rayos tenues de sol. Ella viajó de campera, gorra y pantalones camuflados y él de buzo negro con mangas y capucha violetas, y gorra con visera.

Recibieron el cariño de los fans, que les pidieron fotos y autógrafos mientras caminaban busca de un automóvil que los llevara a destino. Vale recordar que De Paul juega en el Atlético de Madrid, donde es dirigido por Diego Cholo Simeone y comparte equipo con otros campeones mundiales como Nahuel Molina y Ángel Correa. Los tres serán homenajeados en la previa del partido del jueves contra el Elche, y seguramente Tini estará en las tribunas del Wanda Metropolitano para asistir a los festejos.

La pareja pasará Año Nuevo en Madrid con planes en común y por separado. Mientras De Paul ya se entrena con sus compañeros y aguarda saber si formará parte de la convocatoria del Cholo, Tini se reencontrará con algunas amigas que viven en la capital española. Pero luego volverán a separarse, ya que ella regresará a Buenos Aires, donde encarará una nueva etapa de la gira y tiene previsto el lanzamiento de un nuevo álbum.

Antes de sus segundo show en el Campo de Polo, Tini habló como nunca antes de su relación con Rodrigo. Por ejemplo, contó cómo hizo para sobrellevar las críticas que recibió por iniciar la relación cuando él hacía poco que se había separado de Camila Homs, la madre de sus hijos.

“Es un trabajo de todos los días entender que al fin y al cabo las personas que hablan o que comentan no viven con vos en tu casa, porque no saben la realidad, cómo se dieron las cosas, pero también al mismo tiempo siento que salir a aclarar a veces es peor”, destacó la cantante. Y enseguida aclaró: “Todas las personas que están a mi lado saben cómo fueron las cosas y con eso estoy tranquila y en paz”.

En la misma charla con Ángel de Brito para LAM, y con Rodrigo cerca suyo pero detrás de cámara, dio sus impresiones de lo ocurrido durante el Mundial de Fútbol. “Al principio, cuando Argentina perdió contra Arabia Saudita, no me esperé para nada lo que sucedió después. No podía creer que me estuviera pasando eso, con las críticas que recibía, en un momento pensé: ‘¿Esto es una joda?’”, contó sobre los comentarios que insólitamente la responsabilizaron por la derrota.

Otro momento clave de Tini Stoessel en Qatar 2022

De Paul estuvo presente en los shows de la artista en el Campo de Polo. Allí, en diálogo con el público, destacó la importante de su novia.

“Muchas gracias por el amor, por el cariño. Fue difícil pero creo que hemos dejado el país en lo más alto del mundo, hemos hecho historia. En el peor momento del Mundial cuando fue el primer partido cuando había mucha presión y mucho miedo, ella se tomó un avión a verme y buscarme, a darme un abrazo”, aseguró De Paul sobre Tini, quien vivió la derrota con Arabia Saudita desde la Argentina. Luego, disfrutó de las victorias con México, Polonia y Australia en el estadio, antes de regresar al país por temas laborales.