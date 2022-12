Wanda Nara suele ser muy activa en redes y cuando puede, interactúa con su público. Fue así que la rubia se tomó un tiempo en el medio de su estadía en Argentina junto a sus cinco hijos para responder las dudas de sus seguidres en Instagram.

“¿Qué cualidades tiene que tener un hombre para enamorarte?”, fue la duda que le surgió a una persona. Con una selfie, la rubia contestó una lista extensa y precisa: “Ser inteligente, apasionado por lo que hace, tiene que ser un potro, una persona segura y madura. Que me cuide, me respete y me haga sorpresas”.

Sin embargo, a pesar de respuesta, la mediática puso en duda: “¿Exite?”. Parece que ni Mauro Icardi ni el cantante urbano L-Gante cumplen con todos los requisitos para conquistar el corazón de Wanda. Además, tras la pregunta de un seguidor, afirmó que se encuentra soltera desde octubre de este año. “Divirtiéndome con amigas”, aclaró.

No obstante, en la vida de la empresaria todo es dudoso. Mientras se muestra muy cercana con el artista, una dupla inseparable este 2022, también tuvo distintos gestos con su exmarido, el futbolista.

Por si fuera, lanzó una indirecta con una fuerte reflexión: “No es quien te espera, es quien te busca. No es quien te quiere, es quien lo cumple. No es quien te ama, es quien te lo demuestra”. ¿Para quién es el palito?, un completo misterio.





