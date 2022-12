Este miércoles se llevó a cabo una gala de nominaciones muy intensa. Algunos participantes dejaron en claro sus diferencias, mientras que los recién llegados se mostraron entusiasmados por volver al juego. Así fue en el caso de Agustín, el joven oriundo de La Plata, que entró muy entusiasmado al confesionario.

“Los primeros dos votos son para Daniela y el segundo voto es para Alexis. Esto a ‘puro bidón’, así le digo yo. Vamos a tratar de acomodar la placa de alguna manera”, expresó Frodo, en la tercera fase de su estrategia, ya como adelantó anteriormente.

Gran Hermano no entendió la referencia, por lo que le pidió que detallara más de qué se trataba su frase. “Haciendo referencia a Bilardo en la final del mundo, el bidón de Branco. La tercera etapa, la nueva etapa”, respondió el joven platense, sin dudarlo.

Sin embargo, en redes sociales los futboleros captaron el error de Agustín. El famoso “bidón de Branco” tuvo lugar en los octavos de final de Italia 90 contra Brasil cuando un ordinario bidón entró a la cancha mientras asistián a Troglio. Dentro tenía agua contaminada con el sedante Rohypnol que el futbolista brasileño tomó sin darse cuenta de nada.

Años después, Diego Maradona confirmó en Mar de Fondo (2004) aquella estrategia. Por si fuera poco, reveló que su objetivo era Valdo. “Le decía ‘dale Valdito, tomá que hace un calor bárbaro’”, contó entre risas el astro junto a Alejandro Fantino. Bilardo, por su parte, siempre negó su participación: “Ahí no tuve nada que ver”.

Como era de esperarse, en redes sociales no le perdonaron el terrible error a Agustín y los memes no tardaron en llegar. “El gran estratega de Agustín votando gente que no quedó nominada. Bilardo se está cortando las pelotas en este momento”, fue uno de los tantos comentarios que recibió el joven en Twitter.

LOS MEMES

Bilardo mirando como utilizo el bidon de Branco…Agustin pic.twitter.com/Rgp9BiIQAR — Alejo Grau🎙📻 (@Alejograuokey) December 29, 2022

Bilardo viendo el voto Bidón de Agustin 🫠 pic.twitter.com/YainEQK5Qa — Nico Miconi (@nicomiconi) December 29, 2022





vidArray