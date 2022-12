Desde hace semanas, la tensión entre Camila Homs y Rodrigo de Paul a causa de la tenencia de sus hijos es viral en las redes sociales. Todo inició cuando la modelo rechazó que el deportista compartiera tiempo con su actual pareja, Tini Stoessel, en lugar de ver a los nenes.

Ante esto, la polémica no se ha terminado y, de hecho, continúa extendiéndose debido a que la modelo dio una declaración que muchos calificaron como indirecta.

En diálogo con Revista Caras, Homs resaltó el rol como padrastro que está cumpliendo su novio, Charly Benvenuto, con Francesca y Bautista.

Estoy súper agradecida por él, con cómo aceptó a mis hijos, cómo los trata, la paciencia que les tiene. A veces ¡más que yo”.

También aseveró que está feliz, “y no me puedo quejar por el presente que estoy viviendo. Estoy súper bien acompañada. Charly es un divino y me trata como una reina”.





