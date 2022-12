“Recen para que vuelva yo chicos,” dijo Santiago Del Moro al comenzar la gala de Nominaciones del miércoles a la noche al entrar a la casa de Gran Hermano 2022. Las palabras del conductor fueron a raíz de que en la noche del martes les había anunciado a los hermanitos que en un rato volvería y finalmente él no volvió a entrar al juego, sino que lo hizo la voz de Gran Hermano. En ese momento, se les anunció a los participantes que una de ellas había sido sancionada. Así, Camila, que recién había entrado al reality, recibió una dura sanción por haber expuesto situaciones que pasaron afuera de la casa a sus compañeros.

La joven de 21 años se mostró aliviada con la decisión ya que esperaba que la expulsen como habían hecho un día antes con Juliana.

En ese contexto, Maxi Giudici se había desestabilizado cuando su novia fue eliminada abruptamente de la casa, sin darle permiso ni siquiera a armar su valija antes de irse. Todos los hermanitos quedaron sorprendidos pero el que más afectado se mostró fue el cordobés. Sin poder remontar la tristeza y la bronca, en ese momento anunció que se iba a ir por su propia voluntad.

Así pasó dos días enteros con esa decisión hasta que llegó el momento de la Gala de Nominación. El miércoles a la noche, cuando Santiago Del Moro entró a la casa de los hermanitos lo primero que hizo fue consultarle al jugador si pensaba irse o continuar adentro del reality.

El cordobés fue sorprendido mientras ponía un colgante con una piedra en una copa con agua de la pileta, y en las redes no tardaron en acusarlo de brujo. Varios usuarios comentaron que no aportaba nada al juego y le dijeron “pollerudo”. No hay dudas de que no tiene mucho apoyo en el exterior, por lo que no sería extraño que cuando quede en placa se vaya por un alto porcentaje.

Este miércoles por la noche, Maxi tuvo que nominar y fue contundente a la hora de hablar. Le dio los primeros dos votos a Daniela -que volvió en la segunda fase del repechaje- y uno a Alfa, su máximo enemigo. Sin ir más lejos, días atrás reconoció que le haría la vida imposible hasta el punto de infartarlo, para que no le quede otra opción que irse del reality por fuerza mayor.

La expulsión de Juliana quebró a Maxi en “Gran Hermano”

El lunes, luego de varias advertencias, la producción decidió expulsar del juego a Juliana Díaz, que había ingresado el miércoles anterior gracias al voto de dos de sus compañeros. Fue Gran Hermano quien comunicó la noticia ante todos los integrantes de la casa, que quedaron atónitos con el castigo.

“Quiero referirme a una de las reglas esenciales que rigen en la casa. Cuando ingresa un nuevo participante o se produce el reingreso de alguien que había sido eliminado, tiene absolutamente prohibido revelar información sobre el afuera”, señaló el dueño del lugar.

Y concluyó: “Nada de lo que sucede en el exterior de la casa puede ser expuesto adentro. Lo saben. Como también saben, Juliana tuvo la oportunidad de volver la semana pasada gracias al voto de sus compañeros. Antes de su ingreso, se le había notificado con mucha claridad acerca de esta prohibición. Sin embargo, he detectado varias situaciones en donde Juliana desobedeció esta norma”.

Días atrás, la casa sufrió un cimbronazo cuando entraron los nuevos jugadores que votó el público y también los mismos integrantes del certamen. Así fue que volvieron la Lucila, la Tora, Daniela Celis y Agustín Guardis con un perfil completamente diferente al que tenían en su primera etapa del juego, obviamente porque se habían empapado de información del “afuera” que les permite ahora mover los hilos de las relaciones de otra manera.