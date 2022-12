Nieto tucumano recuperado: “Fue un día cargado de emociones”

Juan José, en diálogo con LV12 expresó sus sentimientos tras la noticia de restitución de identidad y explicó cómo fue el proceso de búsqueda. “Yo empecé a buscar lo que fue mi identidad al tener la duda y encontrar tres documentos con tres apellidos distintos con mi mismo nombre y con mi fecha de nacimiento. Fue un camino bastante largo que llegó a este final”, comenzó diciendo.

En la actualidad tiene 47 años, nació el 21 de julio de 1975. En el 2004 comenzó con la búsqueda. Juan José contó cómo se enteró de que era hijo de Mercedes del Valle Morales: “esa información me llegó al poco tiempo de haber iniciado la búsqueda. Por la documentación que tenía fue bastante fácil. Se produjo la identificación de los restos de mi madre gracias a la muestra de sangre que me sacó el Banco Genético y a la comparación de ADN mediante ello. Los restos me fueron restituidos en el año 2009. Fueron hallados en una fosa común del Cementerio del Norte”.

El momento del secuestro de su madre

Mercedes fue secuestrada el 20 de mayo de 1976. “La golpean y se la llevan, y yo quedó en la cama con los documentos, yo tenía aproximadamente nueve meses”, relató Juan José, que agregó que a los pocos días también fueron secuestrados sus abuelos paternos y unos tíos. “La búsqueda sigue, pero hasta el momento no tenemos noticias de donde podrían estar. Hasta ahora solo de mi madre fueron restituidos los restos. Esperamos que el resto de la familia sea restituido dentro de poco, es la esperanza que uno tiene, poder darla la sepultura adecuada”, sostuvo.

Las dudas sobre su verdadera identidad

Juan José, que vivió entre Yerba Buena y Salta durante su niñez, adolescencia y juventud, explicó que fue lo que le generó dudas respecto a su verdadera identidad.

Desde que era chico me llamó la atención la diferencia de edad que tenían conmigo, parecían más mis abuelos que mis padres. Eso me generó una duda. Cuando encontré los documentos la duda fue mucho mayor. Cuando fallece mi padre adoptivo ahí comencé la búsqueda, me decidí Desde que era chico me llamó la atención la diferencia de edad que tenían conmigo, parecían más mis abuelos que mis padres. Eso me generó una duda. Cuando encontré los documentos la duda fue mucho mayor. Cuando fallece mi padre adoptivo ahí comencé la búsqueda, me decidí

El vínculo con sus hermanos

También Juan José habló del vínculo con sus hermanos: “la relación no es mala. Si bien no mantengo un contacto seguido porque ellos viven en otra provincia. Son muchos años de convivir, de sentimientos que no se pueden cortar de un día para el otro”.

“Un día cargado de emociones”

Sobre el anuncio realizado ayer por Abuelas de Plaza de Mayo, aseguró que “fue un día cargado de emociones, un día que esperaba que llegué y que por fin llego, que fue recuperar mi identidad, parte. Cerrando una etapa, cerca de fin de año es algo que me llena de energía para seguir con la otra parte que me falta de mi vida para completar mi historia”. Y ese próximo paso para Juan José es saber quién es su padre biológico.

Cambio de apellido en el DNI

Juan José lleva en su DNI el apellido Cazorla. “Voy a llevar a partir de ahora hasta que salga el cambio mi apellido materno, el apellido Morales”.

Juan José destacó el respaldo recibido por parte de su esposa e hijas en este proceso de transformación. “Siempre me han apoyado, han sido un sostén para seguir adelante para realizar los cambios que se vienen”.

“Recuperar la identidad es hermoso”

Sobre el final, Juan José dejó su mensaje a todos aquellos que tienen dudas de su identidad. “Que se animen, que es un camino un poco duro, largo, pero al final vale la pena. Recuperar la identidad es hermoso”, y sirve “para completar la historia de uno”. “Y que donen una muestra de sangre para el banco que es lo fundamental para encontrar a los familiares”, cerró.