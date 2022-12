En las últimas horas, trascendió que Rodrigo de Paul habría tomado acciones legales en contra de la madre de sus hijos, Camila Homs, argumentando “amenazas y hostigamiento”. Se trata de un nuevo capítulo de esta novela que parecía haber terminado en buenos términos meses atrás.

Por si fuera poco, se filtraron violentos chats entre el jugador y al influencer, donde ella le dice de todo, sumamente enojada. Al parecer, en la conversación, el problema se centra en Tini Stoessel, la nueva conquista del futbolista de la Selección argentina.

“Ya decidiste que no venga a la final del Mundial por querer ser vos protagonista donde no lo sos”, le dijo él, además de aclarar que “ella decide todo y yo voy a hacer lo que ella quiere porque es más importante que yo”.

A semejantes declaraciones, la rubia no ocultó su enojo: “Creerte eso para no creerte lo sorete que fuiste y tu capricho valrió más que ese momento. Ya te dije, que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más”.

Asimismo, Homs le hizo una dura advertencia a De Paul. “Te juro que no me conocés y tampoco conocés a la gente que me rodea, asi que cerrá bien el orto”. Él, por su parte, respondió: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes?”. “¿Viste? Y tranqui que puedo ser peor”, concluyó ella.

Cuando el futbolista regresó al país, muchos notaron que no fue a visitar a sus hijos, a quienes no veía desde antes del Mundial. Sin embargo, estuvo acompañando a Tini en sus últimos shows del año en el Campo Argentino de Polo. Esto habría enfurecido a Homs, que no dudó en compartir un fulminante mensaje en sus historias de Instagram.





vidArray