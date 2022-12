Pablo Padilla: “Es una profunda e histórica crisis para el sector citrícola”

Pablo Padilla

“Yo no recuerdo una coyuntura y una crisis del nivel que está viviendo en estos momentos el sector. Hay algunos indicadores internacionales de este año que nos jugaron en contra, como fue la devaluación del euro, el incremento de los fletes internacionales y algunas complicaciones surgidas por la guerra Ucrania Rusa, que estarían mejorando. Los fletes internacionales estarían bajando, el euro encontró un piso y está recuperándose un poquito. El conflicto bélico continúa, no quiere decir que está solucionado y que haya mejores condiciones pero si tenemos en claro como manejarnos y como funciona el mundo con este conflicto. Eso en lo internacional”, agregó.

Por otro lado, agregó: “En lo local, hay sectores que están quebrando, se habló de la emergencia citrícola. Es muy difícil afrontar los bonos de fin de año, a penas se está llegando a fin de mes para poder pagar los sueldos. Ya hay un informe técnico que hay unos cinco mil hectáreas que han desaparecido y se estima en el sector que hay unas entre siete y diez mil hectáreas que están siendo abandonadas o teniendo un mantenimiento mínimo. Lo que quiero decir es que son quintas que salen de los problemas de exportación, son quintas que van a caer en producción y claramente son indicadores que los ingresos para provincias y para el sector, tanto el divisas como en impuestos de trabajo van a caer fuertemente”.

Por otra parte, explicó que con el retraso cambiario que siguen teniendo y es algo que no se puede manejar porque claramente es una política económica del Estado Nacional, las actividades económicas no se pueden sostener. “Nosotros vamos a afrontar paritarias del 95% o 100% para el año que viene y la moneda con la cual nosotros exportamos, no sigue esa. Es por eso que para nosotros es cada vez más difícil competir y ver una rentabilidad”.

Además, reconoció que con el Gobierno provincial tienen un muy buen diálogo, lo que estaba al alcance del gobierno provincial estaba gestionado y se decidió el dictado de la emergencia. “Durante el año, el gobierno provincial nos acompañó, en asegurar la provisión de gas, nos acompañó en el conflicto del transporte, también durante la negociación paritaria, no podemos decir que el gobierno de la provincia está ajeno”.