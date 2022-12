En la ceremonia de los Coscu Army Awards, un hecho causó impacto y fue la falta de presencia de creadoras de contenido. Ante esto, la youtuber Ale Marín alzó su voz con el fin de rechazar la situación, y dejar en evidencia el machismo que hay en la red.

Todo inició cuando la joven mostró su descontento por el hecho, comentando: “No sabía que los streamers del año solo podían ser hombres!!! ¿Será que hay una capacidad que ellos tienen que las mujeres no? Hasta donde sé, todo el mundo puede manejar una PC”.

Lejos de tener una respuesta solidaria, se ganó el odio de las personalidades de Twitch y sus fanáticos. En diálogo con El Editor Platense, Ale contó que “Goncho Banzas fue el primero en contestarme un tuit y con solo esa interacción bastó para que el resto de los streamers me contesten de una forma poco charlable”.

El posteo:

“Yo me había quejado de que no había ninguna mujer nominada a Streamer del Año y Spreen, que había ganado justo esa terna, contestó subiendo una foto con un filtro que lo hacía ver como una ‘mujer’, o sea pelo largo y maquillaje… Entiendo que es chico, pero lo tenía como un muy buen referente y ahora siento que en vez de elegir no decir nada o contribuir al debate, eligió simplemente reírsenos en la cara”, detalló.

Aunque en su trayectoria como creadora de contenido no se sentía subestimada por el hecho de ser mujer, reveló que con los años fue cambiando un poco su visión y considera que falta más inclusión respecto a la figura femenina.

Creo que estamos bien. Pero que estamos mal. Como digo en mi video, es como que nunca es suficiente. Nunca vamos a ser las mejores”.

Los videos:

Continuó explicando que “lo que tienen en común más allá de que aman lo que hacen y son grosísimos,. Y sí, (las mujeres) logramos tener poder en industrias pero ninguna es. Si quiero ser, probablemente la cantidad de gente que lo consume a él no me siga a mí por sero, en casos extremos, por ser simplemente”.

En ese marco, Ale pidió un cambio de mentalidad en el consumidor. “Que los hombres al poder en los medios eduquen, repito, eduquen a sus consumidores”, aseveró.

Si educamos y alentamos al debate, alentamos a cuestionarnos cosas, el presente y el futuro tendrían una pinta buenísima. Pero si como contestación me mandas una foto burlándose o un tuit haciéndote el ‘las sabes todas’… estamos mal. Más diálogo, por favor”.





