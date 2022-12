En medio del escándalo por la denuncia penal que hizo Rodrigo de Paul contra Camila Homs, y la filtración de los chats, el papá de la modelo salió en su defensa. En diálogo con Nosotos a la Mañana, Horacio Homs comenzó a decir:

De parte mía no hubo ninguna amenaza y creo que de Camila tampoco. Rodrigo, por supuesto, no puso todo el texto completo porque se vería muy perjudicado, pero me tiene sin cuidado”.

Tampoco negó la existencia de los mensajes, “le dije eso por todo lo que tengo que decir, no amenazándolo, sino por todas las intimidades que yo sé, todas las cosas que tengo para contar, nada más que eso”.

Luego se refirió al supuesto temor que el deportista le tendría, debido a que este tuvo problemas con la Justicia: “Mi pasado judicial es una causa de la que salí absuelto hace un mes y medio, así que es una causa inventada por el gobierno anterior… Así que me tiene sin cuidado todo lo que diga este pibe”.

Además, dijo que “no le consta” que Tini Stoessel fuese drogadicta, tal y como habría dicho Camila. “No tengo nada para decir de esa señorita. Aquí el único culpable es este chico, de la señorita no tengo nada para decir. Mi abogado se cagaba de risa, me dice acá no hay delito”, indicó.

Horacio terminó recalcando que la modelo no le impidió a De Paul ver a sus hijos:

Nadie puede obligar a nadie a hacer lo que no quiere, ni Camila ni nadie puede obligar a Rodrigo a ver a sus hijos. Cada uno tiene sus sentimientos… Jamás se le impidió ver a sus hijos, la ofuscación de Camila tiene que ver con que no cumplió lo que dijo con respecto a los hijos”.





vidArray