Ante el escándalo por la filtración de chats entre Camila Homs y Rodrigo de Paul, en el que Tini Stoessel salió a relucir, la respuesta de la Triple T es mantener la calma y hasta mostrar su vida feliz.

En ese marco, desde su cuenta de Instagram, la cantante hizo un recuento de su año y lo acompañó con un conmovedor posteo.

Con un total de 10 imágenes, la joven mostró los momentos memorables, en los que compartía con amigos, su actual novio y mucho más.

“Este es uno de los primeros carretes, hay algunas fotos o vídeos q no tengo registrados pero quedarán para siempre en mi corazón. Qué bendición más grande tener personas a mi lado que amo y me aman, que me cuidan y que cuido”, expresó.

Tini cerró agradeciendo por el apoyo de sus fanáticos. La publicación generó un sinfín de respuestas por parte de sus seguidores.





