Camila Homs arengó a un grupo de personas que cantaba en contra de Tini Stoessel

La novela de la separación entre el campeón del Mundo Rodrigo de Paul y la modelo Camila Homs suma ya su primer capítulo de 2023, luego de que se difundieran las imágenes que muestran a la blonda disfrutando de una tarde sol en un parador en Punta del Este, momento en que un grupo de jóvenes la reconoce y comienza a entonar cánticos de cancha tanto a favor como en contra, siempre tomando como punto de contacto la relación que mantienen su ex y la nueva pareja de él, la cantante y actriz Tini Stoessel.

En un principio, los que allí se encontraban comenzaron a entonar temas a favor de De Paul, que la modelo tomó con gracia y sin signos de mostrarse molesta. Después, los gritos de los jóvenes comenzaron a tornarse en favor de la modelo, momento en que ella, acompañada siempre de una amiga a su lado y la atenta mirada de su actual pareja, Charly Benvenutto, de quien en los últimos días se había rumoreado que ya habían terminado su relación.

Tras un tiempo de arengas y cánticos dignos de un estadio, entre los cientos de jóvenes que rodeaban el parador en que se encontraba la modelo comenzaron a gritar “TIni se la come, Cami se la da”, ante lo cual la reacción de ella fue directamente alzar los brazos y acompañar el ritmo, en señal de aprobación, para luego directamente comenzar a filmar la escena con una amplia sonrisa en su rostro.

Cabe recordar que toda esta escena ocurre en medio de la disputa judicial que mantiene De Paul contra ella e incluso también contra el padre de la modelo, Horacio Homs. Esa presentación se realizó en la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N° 34 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En medio de este contexto, la influencer dio una entrevista a Intrusos (América). Cuando el periodista Gustavo Descalzi le preguntó qué opinaba sobre la denuncia del padre de sus hijos, ella respondió: “No recibí ninguna notificación, así que no puedo hablarte del tema”.

Por su parte, , Ana Rosenfeld, al ser consultada sobre si una persona puede darse por notificada de un hecho así a través de los medios, dijo que no. “Las notificaciones judiciales las tiene que entregar la Justicia, no los medios”, aclaró la abogada mediática.

En medio de su pelea con Rodrigo De Paul, Camila Homs fulminó a Tini Stoessel: “Merecés lo peor”

La semana pasada Rodrigo De Paul decidió denunciar penalmente a Camila Homs por amenazas y hostigamiento. Lo hizo luego de recibir furiosos mensajes contra él y Tini Stoessel, su nueva novia. La modelo se sacó de quicio luego de ver que la fue a visitar a la cantante en vez de a sus dos hijos tras haber obtenido la Copa del Mundo con la Selección argentina.

El video puntual que desató su ira, muestra a la intérprete abrazada como koala al deportista, que la sorprendió en un ensayo previo a sus dos conciertos en el Campo Argentino de Polo. Indignada, le envió un extenso texto a la joven vía Instagram, donde intentó extorsionarla con contar situaciones de su vida privada. Al darse cuenta de que la ex Violetta decidió bloquearla, fue en busca del jugador, a quien le dijo que su pareja “era una puta”.

“Merecés lo peor vos y la p… de tu novia, que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar, así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar que el mundo entero te conozca por la mierda que sos, más que por ser campeón del mundo”, disparó Homs, y Ángel De Brito compartió las capturas de los chats que De Paul presentó en la Justicia.

La modelo se encontraba bailando con varios amigos y debió ignorar los cánticos que entonaron algunos fanáticos del futbolista (Foto: Instagram / camihoms – Captura Twitter Mundotendenciab).

Camila Homs está convencida de que Tini no quiere saber nada con sus hijos, y al sentir que los desprecia le hizo una fuerte advertencia al jugador para que se lo notificara a la intérprete. “Que (Tini) no se me cruce y no se cruce con mis hijos. Nada más. Todavía no me conocés vos a mí, te lo juro que no me conocés y no conocés a la gente que me rodea; así que cerrá bien el or…”, lanzó en otro mensaje que envió al celular de Rodrigo.