En mayo pasado, Marcelo Tinelli y Guillermina Valdés anunciaron su separación después de nueve años de relación. El conductor de Canta Conmigo Ahora y la actriz siguen vinculados por la crianza de Lorenzo, el hijo que tienen juntos. En este verano, ella está en Mar del Plata trabajando y él se instaló en Punta del Este con su familia para descansar.

“Es la primera temporada en Mar del Plata, estoy feliz, me encanta”, aseguró Guillermina sobre este desafío en su carrera artística en una entrevista con el ciclo Intrusos (América). La actriz protagoniza la obra Los 39 escalones con Facundo Arana, Fredy Villarreal y Maxi de la Cruz. Es una comedia de John Buchan´s y Alfred Hitchcock, adaptada para teatro por Patrick Barlow. El espectáculo cuenta con la dirección de Manuel González Gil y la producción general está a cargo de Javier Faroni.

Durante la charla, la empresaria explicó que Lolo va y viene entre La Feliz y la ciudad uruguaya para compartir sus vacaciones con ambos padres. Mientras que sus otros tres hijos, Dante, Paloma y Helena, frutos de su relación con Sebastián Ortega, son más grandes y se manejan solos. “Mis hijos mayores me dicen: ‘Má, te voy a ver y me tomo un colectivo, un avión”, afirmó.

Además, recordó que su hijo menor estuvo en Qatar con su padre el año pasado para apoyar a la Selección Nacional. Respecto a este viaje, aseguró que no tuvo dudas en que el pequeño viviera esta experiencia: “Marcelo es un gran padre, se ocupa de todo. Saber que estaba con su papá viviendo una experiencia así que conmigo no iba a vivir, ni lo pienso”. Luego, explicó que Lolo tiene una gran capacidad para adaptarse a todo y que la acompañó en los ensayos e incluso se aprendió la obra de memoria.

Respecto a su actual vida sentimental, Guillermina aclaró: “Estoy soltera, nunca le cerraría la puerta al amor. Si lo hiciera estaría totalmente loca por mi personalidad, pero estoy hace más de ocho meses sola”. Cuando le preguntaron qué opinaba del nuevo look de Tinelli, ella respondió: “Él está platinado, pero yo ya no soy (su mujer), si el tiene a su chica… debería decirlo ella, yo no soy quién”.

Además, aprovechó para ratificar el buen vínculo que tiene con Tinelli: “Yo soy re amiga de Marce, si tiene a una chica me va a contar. Pero yo no lo voy a contar. Seguro va a tener a la mejor chica porque es un gran hombre”. Por último, señaló que el espectáculo Los 39 escalones se presenta en el teatro Tronador (Santiago del Estero 1746). Las funciones se realizan durante el mes de enero, de jueves a domingos a las 21 y durante el mes de febrero serán de miércoles a domingos a las 21.

Por su parte, el conductor está disfrutando del verano en su casa de Punta del Este, en la clásica zona de La Boyita, a donde suele pasar sus temporadas de verano reunido junto a toda su familia: sus hijos Candelaria, Micaela, Francisco, Juana y Lolo, junto a su primo, Luciano el Tirri. Recientemente, Marcelo y sus herederos recibieron la visita de todos los hijos de Wanda Nara: Valentino, Constantino y Benedicto López junto a sus hermanas menores, Isabella y Francesca Icardi.

LA REFLEXIÓN DE GUILLERMINA VALDÉS SOBRE SU SOLTERÍA

Separada de Marcelo Tinelli, Guillermina Valdés le dio una nota a El Planeta Urbano y habló a fondo de esta etapa de su vida, en la que está soltera.

“Siento que la soltería está muy estigmatizada. Yo nunca había estado más de seis meses sola, en toda mi vida, y ahora siento que está muy bueno. Muchas veces es necesario el auto conocimiento, la auto percepción”, dijo Guille, el mes pasado.

Y continuó: “Yo nunca me había dado esa oportunidad y estoy muy a full con mi laburo, muy conectada con mis hijos, y teniendo unos tiempos que no puedo creer que sean solo míos”.