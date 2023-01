De un tiempo a esta parte, la sociedad comenzó a entender que no hay que hablar de los cuerpos ajenos. Y que no hay que intentar alcanzar ningún estándar de belleza sino, simplemente, respetar y amar el cuerpo de cada uno. Sin embargo, en medio de este aprendizaje suele suceder que se generen polémicas de todo tipo. Y esto ocurrió a raíz de una producción de fotos en ropa interior que Noelia Marzol compartió en su cuenta de Instagram a tan solo diez días de haberse convertido en mamá por segunda vez.

La protagonista de Sex está en pareja con Ramiro Arias, con quien hace un año y medio tuvo a su primer hijo, Donatello. En aquel momento, de hecho, ya había causado una verdadera revolución, no solo porque continuó trabajando en la obra de José María Muscari con un embarazo muy avanzado sino también porque al poco tiempo de parir estuvo en La Academia, programa que conducía Marcelo Tinelli, haciendo una performance de pole dance. Pero ella dejó en claro que la gestación no era un impedimento para seguir bailando, como lo hizo toda su vida, y que la maternidad tampoco era una traba para su desarrollo profesional.

Lo cierto es que, ahora, Marzol volvió a estar en el foco de la tormenta por mostrar su físico a poco de ser mamá. Noelia dio a luz a Alfonsina el pasado 21 de diciembre. Y, aunque según ella misma explicó el cuerpo no le quedó como antes del embarazo, la realidad es que su genética y el entrenamiento que realizó toda su vida hicieron que los demás no notaran ningún cambio. De manera que muchos salieron a criticarla, creyendo que ella estaba dando un mensaje erróneo al mostrarse de esa manera en pleno puerperio.

“Este lanzamiento se dio el mismísimo mes del parto. Y este es mi cuerpo hoy, después de 10 días de haber conocido a mi bebota. No me avergüenza, ni voy a ocultarlo. No tengo porque esperar a ‘recuperarme’ para mostrarles nuestro trabajo. Al contrario”, comenzó escribiendo Noelia para promocionar la línea de lencería que creó junto a Paola Luttini.

En esa misma tónica, la bailarina continuó: “Estoy orgullosa y agradecida a este cuerpo por haber gestado al amor de mi vida, al igual que a Dona. El mismo siempre, en diferentes versiones. Mi amado cuerpo en un proceso natural de post parto”. Y, dicho esto, le pidió a sus seguidores que opinaran sobre el conjunto de ropa interior que lucía. Sin embargo, hubo quienes malinterpretaron el mensaje y la criticaron por mostrar una imagen que en la mayoría de los casos resulta imposible de alcanzar y que puede llegar a producir frustración en otras mujeres.

“¿Hay que avergonzarse entonces cuando estás en puerperio? No entendí el mensaje. No estaría siendo la realidad de muchas”, “No era necesario aclarar los días de haber parido. Si sabés y es obvio que estás bárbara, si no te conociera ni sabría que estuviste embarazada”, “No sé cuál es tu realidad, pero te aseguro que estás muy lejos de la nuestra y del común de las mamás”, fueron algunos de los miles de comentarios negativos que le dejaron.

Claro que también estuvieron quienes salieron a defenderla de los ataques. “No te enganches, la gente infeliz y mala no puede ver lo bueno en nada. Es hermoso ver que estás bien, que tu beba está bien, que los cuatro están bien. Se feliz. Las realidades ajenas a tu vida no son tu problema”, “Tanta mala onda entre mujeres. Es su post parto, lo vive así, es su genética, su alimentación, su metabolismo y un montón de cosas más que hacen a su recuperación y al cuerpo que puede tener 10 días después. Y no tiene nada de malo”, le escribieron en contrapartida.

DULCE MENAJE DE NOELIA MARZOL A SU HIJA ALFONSINA

“Buenas, soy una cerda hermosa“, expresó Noe, etiquetando también a Ramiro, al pie de la postal de su hija durmiendo mientras sonreía levemente para la cámara de su mamá.