El juicio por el asesinato de Fernando Báez Sosa continua este martes con el testimonio de los amigos del joven asesinado. Muchos de ellos fueron golpeados por el grupo de rugbiers imputados por el crimen, cuando intentaron defender a la víctima de la feroz golpiza frente a un boliche de Villa Gesell en enero de 2020. Los momentos más importantes de la segunda audiencia, en la cobertura minuto a minuto de Los Primeros.

“No le deseo a nadie como papá ver a Fernando acostado esperando que lo ingresen a un cajón”, testifica Oscar, el papá de Julieta Rossi

“Soñé que un teléfono sonaba. Cuando me despierto, había un llamado de mi hija, no era un sueño. Ella me llamó y me dijo ‘por favor vení que Fernando está en el hospital'”, explicó Oscar.

El hombre detalló que partió a Villa Gesell cuando la madre de Fernando llamó a su esposa para contarle que el chico había muerto. “Juli esta muy nerviosa y me dijo la fiscal que iba a llamar a una ambulancia y yo le dije que me permitieran llevarla a mi para que la vea un medico. Quedó en observaciòn un par de horas”.

“Juró que no le deseo a nadie lo que vi”, manifestó el hombre y conto que su hija continúa con tratamiento psicológico.

La fiscalía informó que la psicóloga de la joven presentó un certificado para confirmar que tiene síntomas post traumáticos y que por ello no puede declarar.

Llegó Fernando Burlando a los tribunales: “Vamos a pedir que los acusados se bajen los barbijos”

“Es una jornada muy importante, de testigos presenciales, se les va a exhibir toda la prueba filmica y va a ser una jornada larga”, manifestó el abogado de la familia de Fernando.

Además, confirmó que el papá de Julieta, la novia de la víctima, va a estar presente en los tribunales y que va a pedir que “los acusados se bajen los barbijos”.

“La novia de Fernando podría declarar en otra jornada”, remarcó.

Llegan los familiares de los acusados

A los tribunales de Dolores comienzan a llegar los familiares de los ocho acusados para el segundo día de audiencia. El primero en ingresar fue Javier Thomsen, el padre de Máximo. Acompañado por el hermano del acusado, ambos buscaron evitar ser retratados en el ingreso a la sede judicial. Después arribó el padre de Lucas Pertossi, Marcos Pertossi.

Comienza la jornada de declaraciones

El primer testimonio será el de Alejandro Rossi, padre de Julieta, la novia de Fernando al momento del hecho.