Constanza Romero, conocida en la casa como Coti, estuvo en el estudio de Telefe junto a Santiago del Moro y todo los panelistas del programa para hablar sobre su paso por el reality y analizar las distitas estrategias que la llevaron a ser la nueva eliminada.

Mientras repasaba algunos de los momentos más importantes, obviamente le mostraron cómo quedó Alexis, el Conejo, su novio, tras su salida. En un resumen, el cordobés revela su juego en lo que queda de Gran Hermano: “Voy a jugar solo pero sin soltarle la mano a una persona que ha estado a mi lado y me ha sido fiel también”, expresó, en refencia a Maxi.

El cordobés se mostró muy conmovido por la salida de la joven corrientina, un amor que surgió en los primeros días en la casa. “Me falta Sofía, boludo. No tengo ganas, aparte. Ya le pasó bastante a mi vida, no tengo ganas”, se lo escuchó decir al Conejo junto con sus compañeros.

Asimismo, le dedicó unas palabras a su pareja: “Qué no esté triste, que disfrute, que disfrute del afuera, que sepa que la amo un montón y que le pido perdón por no haberle hecho caso en un montón de cosas. Qué sepa que la voy a extrañar mucho y que sepa que es y va a ser una gran persona, que la admiro un montón”.

Sin embargo, de todo lo que vio, Coti únicamente le quedó un nombre marcado a fuego: “Para, ¿qué dijo de Sofía? ¿Podemos verlo de nuevo?”, señaló mientras se le caían las lágrimas. Los que se encontraban presentes también tuvieron la misma y pensaron que, capaz, la exparticipante tenía ese nombre también.





