En las últimas horas, Nacha Guevara utilizó sus historias de Instagram para revelar un duro momento que tuvo que vivir, bajo una modalidad muy común en la actualidad. “¡Atención! Me hackearon el teléfono”, comenzó diciendo la artista de 82 años.

Asimismo, añadió: “No atiendan llamados del Ministerio de Salud por vacunas…Y mis contactos atentos a mensajes que reciban desde mi cuenta y desde mi nombre. Además, están pidiendo transferencias desde mi número. Estén atentos a no acceder a esos mensajes. Gracias”.

Se trata de una estafa común en los últimos días debido a que distintas personas, entre ellas famosos, fueron víctimas de este modus operandi, como Andrea Rincón y Adriana Brodksky. Por lo general, llaman con la excusa de aplicar una nueva vacuna contra el Covid-19 y ahí entran a un link que les impide volver a tener contacto de sus cuentas.

Quién casi cae fue Ángel de Brito. “Me quisieron hackear hace un ratito. Me querían sacar guita y era una supuesta famosa que me escribía pidiéndome dinero. Me empezó a hablar y era una persona que me decía ‘agendá mi nuevo número’. Me pidió guita y ahí la bloquée”, reveló en LAM.





