El rumor que comenzó a circular en los últimos meses, se hizo realidad. Zaira Nara, tras separarse formalmente de Jakob Von Plessen, fue vista con el polista Facundo Pieres. Para confirmar el noviazgo, los dos se presentaron la semana pasada en un evento en Punta del Este, junto con otras figuras argentinas como Susana Giménez y Marcelo Tinelli.

Sin embargo, así como el romance empezó a circular, también los ojos se pusieron encima de Paula Chaves, teniendo en cuenta que el deportista fue su novio entre 2008 y 2010. Parece que la menor de las Nara no pidió “permiso” a su amiga y esto habría desencadenado el enojo de la conductora.

Zaira Nara y Facundo Pieres confirmaron su romance

En un móvil con Intrusos desde la ciudad de Villa Carlos Paz donde se encuentra haciendo la temporada, Chaves fue consultada sobre la nueva relación de Zaira. “Está todo más que bien. No quiero decir nada porque después lo leo y digo para qué hablé. Fue hace muchos años, ya está”, expresó, luego de ponerse colorada.

Cuando los panelistas de América intentaron buscar un poco más de información, la modelo afirmó: “Hace mucho que estoy en el medio de situaciones que me incomodan y no me gusta y no son temas míos en realidad. Entonces como que prefiero no opinar”.

Como salvada por la campana, Filipa, la hija más chica de la conductora y Pedro Alfonso, comenzó a llorar por lo que impidió que siguiera hablando. “Está bueno decir que la madrina de Filipa es Zaira, no sé si sirve ese dato”, añadió su esposo.

Para concluir, ya sin saber mucho qué decir, Paula cerró: “Está todo bien, no quiero decir nada porque después me hace mal, no siento que sea un tema mío ni que tenga que opinar de esto”.





vidArray