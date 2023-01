Atrás quedaron todas y cada una de las peleas entre el cantante L-Gante y su ex pareja y madre de una hija en común, Tamara Báez, quienes mediatizaron cada una de las instancias de los conflictos. Después de un tiempo de silencio y de tregua, arribaron a este presente que los encontró juntos festejando la llegada del Año Nuevo, aunque más no sea por poder compartir ambos un momento con Jamaica. Así, como de costumbre, cada uno de los movimientos de ambos es seguido por un nutrido grupo de seguidores que están atentos a todos los cambios.

Por caso, tras la difusión de una imagen que los encuentra juntos en el primer día del año, una respuesta de una de sus seguidoras dio el puntapié para que pudiera expresarse sobre los problemas de salud padecidos, como forma de concientizar a los demás. “No me gusta hablar del cuerpo de las personas, pero me acuerdo cuando estabas tan mal, súper flaquita. mal de salud, es cierto que el dolor afecta en todo. Qué lindo verte así, estén o no juntos, siempre tienen que estar bien por lo que fueron, y por su hija que es lo más sagrado que tienen”, rezaba el mensaje recibido.

Tras ello, compartió otro de los mensajes recibidos: “Te admiro. Lo linda que estás y tan bien, me canta en cambio que diste, Tu amor propio fue más fuerte que las cosas malas, sos de fierro mujer te admiro tanto”. Tras esos dos mensajes, la propia Tamara contestó, aclarando que “de verdad, chicas, ni se imaginan por lo que pasé, estoy tan feliz de que pude, me animé, lo hice. Y ahora no quiero nunca más volver a pasarla así. Nada más lindo que el amor propio! Suelten todo lo que haga mal, ustedes pueden yo lo logré teniendo una bebé y pesando 32 kilos”.

Estas palabras para sus seguidoras no hizo más que sumar mensajes a su casilla de Instagram con historias, reflexiones y comentarios de mujeres que pasaron tanto o más por la misma situación, tratándola a Tamara de “súper empoderada” y referente para muchas jóvenes. “Aunque no creas nos inspira un poco a salir adelante y tomarte como ejemplo, te felicito de verdad”, puede leerse en otro de los tramos compartidos.

Este sábado 31 de diciembre, Elián Valenzuela -tal el verdadero nombre del artista- decidió celebrar con sus parientes y amigos. Lo curioso, fue que Tamara empezó a compartir historia de Instagram que reflejaban una larga noche, que incluyó una pool party que se extendió hasta la mañana del 1 de enero. Y, ya con la luz del día, se pudo ver entre los asistentes ni más ni menos que al padre de su hija.

Así las cosas, cuando el reloj marcaba las 10.20 del domingo, la influencer decidió blanquear la situación. Sentada al lado de L-Gante, lo mostró con la cámara de su teléfono y escribió: “Año Nuevo, nos tenemos que llevar bien”. A lo que el cantante respondió con un gesto de aprobación, que terminó generando rumores de reconciliación.

Cabe señalar que, en los últimos días, el intérprete de El último romántico había sido sorprendido junto a Wanda tanto en un conocido restaurante de la Costanera como en un boliche. Y todo indicaba que ambos habían decidido blanquear el romance con el que se viene especulando desde hace ya varios meses. Sin embargo, abordada por las cámaras de Intrusos, la empresaria volvió a negar cualquier tipo de noviazgo. Y no solo dijo estar sola, sino que remarcó que Valenzuela era solo “uno más” de sus amigos.

TREMENDO CRUCE DE TAMARA BÁEZ CON UNA SEGUIDORA DE INSTAGRAM POR UNA TORTUGA

“Los animales no son juguetes”, le contestó la usuaria a Tami a ver a Jami jugando con la tortuga.

“Jami es la más tierna del mundo con los animales. Así que no empiecen… De última, no gasten tiempo acá, van y le dan de comer a los perros de la calle si son tan buenos”, sentenció Báez, tajante.