En las últimas horas, Bad Bunny fue noticia y no justamente por su música. A días del comienzo del 2023, el artista fue protagonista de un tenso momento con una de sus propias fanáticas. Todo terminó con repudio y un descargo en redes sociales por parte del artista.

Al parecer, el cantante iba caminando junto a un contigente de personas cuando se le acerca una joven con intenciones de sacarse una selfie con su celular, no le consultó al puertorriqueño si podía hacerlo e invadió su espacio personal, motivo que provocó su enojo.

La reacción que tuvo Bad Bunny fue tomarle el teléfono y arrojarlo al mar, que se encontraba a unos metros de donde estaban. “Te burlaste… ahi te burlaste…”, es una de las pocas frases que se llega a escuchar, proveniente del cantante, ofendido por la situación.

En Twitter, aprovechó para aclarar el por qué de su reacción. “La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, señaló el artista.

No obstante, algunos usuarios calificaron al cantante de irrespetuoso, entendiendo que la joven no fue desubicada. “Tus fans te han puesto donde estás. No sabes el esfuerzo que esa muchacha tal vez hizo para adquirir su teléfono”, fue uno de los tantos comentarios que recibió.





