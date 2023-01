La revancha de Daniela contra Thiago en la casa de Gran Hermano duró poco, ya que la participante cayó nuevamente ante los encantos de su compañero. Sin embargo, todo parece indicar que es un ‘amargo amor’.

Entre tantas idas y vueltas, la joven demostró que dejó de ser ‘Vengañela’ y mostró su lado más sensible, al explotar en furia contra el concursante. Todo ocurrió en medio de una conversación con Julieta, en la que comenzó expresando:

Qué pende…, loco. Qué pende… de mier…. Me mira a los ojos encima, ¿por qué es así? ¿¡Por qué!?”.

Luego, Daniela continuó gritando fuera de sí mientras rompía un papel. “Me tenés cansada, me tenés cansada. Cansada me tenés. Me vivís haciendo mier… todo el tiempo ¿Qué más querés?”, gritó.

El video:





Ante esto,de la chica, ya que su estallido fue contundente.





vidArray