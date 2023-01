Tras permanecer varíos días haciendo reposo en su casa debido a un virus, Darío Barassi le dio fin a su último programa en “100 argentinos dicen” luego de tres años al aire. Lejos de emocionarse, junto a sus compañeros, dijo unas breves palabras de agradecimiento para darle un broche de oro a su ciclo más exitoso.

“Nos despedimos todos juntos, nos tenemos que ir, gente. Muchas gracias, un placer haber hecho este programa. Seguramente nos reencontraremos con todos ustedes dentro de algún tiempo“, expresó el conductor, muy feliz. Y añadió: “Para mí hay que despedirnos con un ‘andate a dormir vos’ que es la esencia de este programa”.

En su cuenta de Instagram, también aprovechó para hacer un tierno posteo sobre el cierre del ciclo. “Me cambiaste la vida. Me hiciste descubrir una nueva vocación, un nuevo oficio, un grupo humano único, un equipo distinto, una familia televisiva. Me acercaste a la gente, me diste popularidad, premios, o al menos nominaciones”, comenzó diciendo.

Asimismo, admitió que va a extrañar mucho “100 argentinos dicen”. “Eterno será este programa en mi vida. Eterno su recuerdo y su gente. Todo mi cuerpo está lleno de agradecimiento y emoción. Yo solo buscaba entretener, y creo q lo logramos. Se cierra un ciclo. Nadie lo terminó, se cerró sólo. Fue natural y lógico su final”, destacó.





