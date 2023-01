En esta edición de Gran Hermano 2022 nadie pasa desapercibido. Ni aun las personalidades más tranquilas se quedan atrás, y en ese contexto, Alexis Quiroga es uno de los jugadores que están levantando más fanáticas afuera del reality show.

Es que el participante, oriundo de General Cabrera, en la provincia de Córdoba tiene 29 años y es productor agropecuario de la empresa de su familia que se dedica a la producción de maní. Antes de entrar a la casa, en su presentación había revelado que le gusta salir de noche y que no puede ahorrar plata. “Mi viejo dice que la gasto y que es lo único que se hacer”, había admitido sin vergüenza.

El Cone, como lo llaman por su apodo de Conejo, había revelado también que tiene una debilidad por las mujeres. “Me gustan demasiado. Espero que haya chicas lindas en la casa, soy medio alzado, tres días sin sexo no aguanto”, había comentado.

Y resulta que apenas entró al certamen, a los pocos días, se puso de novio con Constanza Medina, más conocida por todos como Coti, quien salió del juego el domingo pasado en la última gala de eliminación.

Ya afuera de la casa, la joven oriunda de Corrientes confesó que en un principio se había acercado al Cone solo por estrategia, porque eso le permitía acercarse a otros jugadores y evitar quedar nominada por ellos. Pero también dijo que, después, con el correr de los días, llegó a sentir un afecto profundo hacia el cordobés y que espera retomar la relación cuando él salga de la casa. “Al principio sí me acerqué a él por juego”, confirmó para luego dar sus razones. “Los del grupo que se formó entre Martina, Tomás Holder, Juan y Nacho me hacían señas como diciéndome: ‘Te vamos a sacar’. Entonces lo vi a Alexis muy cerca de ellos en un momento y pensé: ‘No me voy a meter en el grupo ese para que no me voten pero sí voy a buscar a alguien que estuviera cerca de ese grupo’. Y lo vi a Conejo como un blanco más fácil. Como una presa. Suena feo pero fue así”, dijo sin remordimientos en El Debate con Santiago Del Moro y los panelistas del programa.

Sin embargo, Alexis quedó devastado con la salida de su novia. En los videos de Gran Hermano se lo puede ver con lágrimas en los ojos, cabizbajo y muy triste, aunque hay quienes sostienen que la verdadera estrategia del juego la llevaba él y que ella, aunque se mostraba muy fuerte e inteligente, estaba subyugada por el Cone.

En la tarde del miércoles, se divulgó una foto de Alexis, que lo muestra muy joven, apenas un adolescente, con una cabellera abultada por los rulos, con el pelo más largo que ahora. Apenas empezó a circular por Twitter, se volvió viral al instante y despertó comentarios de todo tipo, en especial de las mujeres, quienes empezaron a halagar al joven por su aspecto físico.

“El Cone cuando era más chico”, escribió el usuario de Twitter @Iosprimos, que compartió la imagen en la que el jugador posa con un serio gesto. Enseguida la publicación cobró gran relevancia y se llenó de admiradoras que le escribieron al cordobés, que obviamente no puede leerlos por estar adentro del juego. “Que vuelvan los rulitos, porfa”; “Es tan lindo que debería ganar GH”; “Muy hermoso”; “Sigue igual de lindo”; “Voy a empezar a ver Gran Hermano”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron los usuarios y que seguramente también leerá Constanza, que admitió ser muy celosa y controladora.

