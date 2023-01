Como todos los miércoles, se llevó a cabo una nueva gala de nominación en donde los participantes fueron de a uno al confesionario para votar a sus compañeros y definir quienes estarán en la cuerda floja. Con algunas sorpresas y muchos motivos, los “hermanitos” definieron la placa.

Daniela nuevamente hizo la espontánea, por segunda semana consecutiva. La morocha le dio tres votos a Alexis porque “sentí que jugaron mucho conmigo y con la cabeza de Thiago. Ahora es mi momento que juegue con él”. Los otros dos votos, algo dubitativa, fueron para Maxi con el objetivo de ver cómo le va en placa, ya que nunca estuvo en esa situación.

El siguiente en pasar al confesionario fue Maxi, que le dio dos a Daniela porque “creo que va a quedar en placa” y uno a Ariel por la misma estrategia. Se trata de un dato llamativo ya que el nuevo participante estuvo muy cerca de los cordobeses estos días, siendo un posible aliado.

Camila, por su parte, votó por primera vez, ya que la vez pasada estaba sancionada. Primero fue por “La Tora” y explicó: “No porque me caiga mal sino porque hay un poco de envidia. Como que se intenta copiar de mí. Ojo de loca, no se equivoca”. A su vez, nominó a Agustín al considerar que va a ir por los nuevos.

Mientras que Marcos le dio dos votos a Lucila y un voto para Ariel. El joven salteño argumentó que le cae bien pero no tiene mucha afinidad con los elegidos.

Después pasó por el confesionario Romina quien apuntó contra Agustín porque “nunca compartí su juego de ensuciar a otro compañero, sus formas, no me siento cómoda”. Además, votó a Ariel, quien volvió a cobrar el derecho de piso por ser uno de los nuevos.

Le siguió Agustín, primeros dos votos para Alexis y el otro para Lucila. El joven oriundo de La Plata le dio inicio, según detalló, a una nueva etapa de “la cazadora”, una de sus estrategias más mencionadas en su paso por la casa de Gran Hermano.

Ariel manifestó que iba a empezar a nominar a gente nueva cada semana por lo que el primero fue hacia Agustín ya que entró hace poco y conoce el juego, y el segundo para Marcos, un voto inofensivo. “No creo que vaya a placa”, destacó el participante.

Alfa, mientras tanto, nominó con dos puntos a Ariel porque “no me gusta la hipocrasia, la gente que miente, que intenta sacar provecho”. El próximo fue hacia Alexis debido a que lo ve triste en la casa tras la salida de Coti, su novia, por lo que lo visualiza mejor fuera.

A su vez, Alexis fue por Daniela porque ella lo está alejando a Thiago de sus amigos. “Que la gente nuevamente sepa elegir”, haciendo alusión a su primera eliminación, semanas atrás. Después votó a Camila “por el personaje, se que sabe mucho mpas de lo que dice saber y creo que me puede perjudicar”, explicó el Conejo.

La siguiente fue Julieta quien le dio dos votos a Agustín por motivos de juego y afinidad, y uno a el Conejo. “Una parte de su personalidad es manipuladora”, comentó la bailarina, en referencia al cordobés, su nuevo enemigo tras la salida de Coti. Concluyó su nominación proponiendo un nuevo hashtag: #SeCayeronLasCaretas

Nacho, que goza de inmunidad luego de ganar la prueba de liderazgo, votó a Camila al considerarla que no tiene mucha afinidad con su compañera recién llegada. Asimismo, para ver cómo le va en placa ahora que volvió, apostó por Agustín.

A su vez, Thiago los dos primeros votos para Alexis, solo por estrategia porque pienso que si le doy votos a él puede no entrar Dani y el segundo para Ariel porque es el que menos afinidad tengo.

La Tora, me costó un poco esta nominación y no se para donde van los votos. Los primeros dos para Maxi, para que no extrañe a Tini. El segundo voto para Alexis porque es el títere que manejó todas las situaciones. Espero que vaya a placa.

Después de conocer todos los votos, se definió la placa final: Alexis, Agustín, Ariel y Lucila tienen altas chances de ser el próximo eliminado de Gran Hermano, resultado que se sabrá el domingo. Cabe recordar que mañana Nacho deberá salvar a uno de sus compañero, ya que es el líder de la semana.





vidArray