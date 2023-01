Coti prometía ser una de las finalistas de Gran Hermano pero una jugada la dejó en placa, convirtiéndola en la decima eliminada del programa. Sin embargo, su paso por la casa dejó varios momentos memorables, entre ellos, cuando dudó estar embarazada del Conejo, su pareja.

En una entrevista en LAM, la joven correntina se animó a hablar sobre todo, incluyendo la posibilidad de ser madre, duda que surgió de la antigua ganadora del reality Viviana Colmenero. “Sí, lo hubiera tenido”, respondió, sin dudarlo.

Y añadió: “En un momento de mi vida decía que había que estar ahí, pensaba así, pero después me di cuenta que no y soy provida, aunque la gente me puede cuestionar”. Cabe destacar que la exparticipante siempre demostró ser muy religiosa, asegurando que tiene una fuerte conexión con Dios.

Con respecto al feminimo, la joven señaló: “Me encanta lo que es la igualdad, no la superioridad de la mujer por sobre el hombre. Hay muchas que no comparto pero quiero igualidad y quiero que gane una mujer en ‘GH’”.





vidArray