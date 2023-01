Posiblemente Thiago Medina se lleve muchas sorpresas cuando salga de la casa de Gran Hermano. Hace semanas, por un mensaje del exterior, se enteró de la peor manera de que su padre había quedado detenido por atacar a su medio hermana en un confuso episodio.

Ahora la familia del joven de González Catán volvió a ser noticia: Camila, la hermanastra del participante del reality, fue apuñalada por una vecina luego de que Lautaro, su hermano menor, fuera golpeado por otro adolescente. Como ella intervino para separarlos, se enojó la madre del agresor.

Sin embargo, más tarde, otra mujer se acercó a su vivienda para increparla. “Me apuñaló la hermana de mi vecina. (…) Pasó en bicicleta cuando yo estaba fumando en la vereda y me dijo ‘eh gorda, a vos te estoy hablando’“, comentó Camila en diálogo con Invasores de la TV.

Apuñalaron a Camila, la hermana de Thiago de Gran Hermano: los detalles

Y añadió: “Yo me paré de manos porque no quiero terminar mal, estuve ahí nomás de que me toquen el pulmón, yo no estaría contando lo que me está pasando porque me podrían haber matado”.

Asimismo, comentó que, desde que su hermano ingresó a Gran Hermano, en el barrio comenzaron a recibir amenazas por parte de sus vecinos debido a que les tienen “envidia” y ahora temen por su vida. “Hice la denuncia ayer y nadie me está ayudado. Tengo que salir por atrás en mi casa, como si fuera una rata”, cerró Camila.

Como el reglamento lo estipula y teniendo en cuenta que la joven se encuentra fuera de peligro, Thiago no se enterará de esta situación hasta que esté fuera de la casa más famosa del país, tal como sucedió como el caso de su padre.





