Este martes, Alfa generó preocupación en Gran Hermano tras sufrir un duro accidente al borde de la pileta de la casa. Cuando estaba tirándola a Camila al agua, Romina, en forma de broma, lo empujó por atrás y el concursante terminó contra el cemento del borde y posteriormente en el fondo de la psicina.

Una vez que pudo salir, sus compañeras le preguntaron si estaba bien, mientras trataban de asistirlo. Sin embargo, el concursante más longevo de la temporada reaccionó con violencia: le arrojó algo a la exdiputada. Asimismo, se llevó puesta una reposera, por lo que volvió a caerse.

A pesar de que Alfa dejó atrás el accidente y defendió a su amiga, ante alguna posible sanción. “Vos no me empujaste, estábamos jugando, no seamos boludos tampoco. Puedo ser jodido pero vos no me empujaste“, sentenció Walter, junto a sus compañeros.

A su vez, reveló que tras el golpe “no podía respirar del dolor”. Finalmente, en el clip que viralizaron en redes, el participante concluye: “Pero que no utilicen esto para hacer quilombo”. Finalmente, Gran Hermano no tomó medidas al respecto, aunque Santiago del Moro les pidió preocaución.

VIDEO | Gran Hermano: Alfa sufrió una dura caída y generó preocupación

Sin embargo, la reacción violenta de Alfa no generó buena repercusión en los televidentes, quienes repudiaron su accionar y el de las autoridades del programa por no haber hecho algún llamado de atención. Por si fuera poco, en los últimos días, el concursante hizo comentarios gordofóbicos hacia Ariel, tratándolo de “gordo desagradable”.





