El inicio de la temporada 2023 ya tiene su primer romance confirmado, y es precisamente el de Zaira Nara y Facundo Pieres, ex de su mejor amiga, Paula Chaves. El primer día de este nuevo año volvieron a mostrarse juntos en Punta del Este y, a tres meses de confirmar su separación de Jakob Von Plessen, con quien tuvo a sus hijos Malaika y Viggo, la hermana de Wanda Nara viajó al país vecino para festejar Año Nuevo y allí se encontró con el deportista.

Así fue que en la emisión de este miércoles del magazine matutino EPA (América) se debatió acerca de este sonado y Eliana Guercio sorprendió a todos en el piso luego de revelar de manera inesperada cuál fue el consejo que Wanda le dio a su hermana para que esta se animara a comenzar una relación con el polista.

Lo primero que dijo la mujer de Sergio Chiquito Romero fue destacar que Nara “es muy buena consejera. Si me dio muy buenos consejos a mí, ¿no le va a dar buenos consejos a su hermana?”, dijo misteriosa.

“¿Qué le dijo Wanda Nara a Zaira Nara hace unos años? Si pensás, no haces nada”, reveló Guercio acerca del consejo entre las hermanas. “Claro, porque si se ponía a pensar que era el ex de su amiga no iba a pensar a salir con él”, aclaró la panelista Diana Deglauy en línea con lo explicado por Eliana.

Asimismo, Guercio opinó que la relación de amistad entre Zaira y Paula Chaves no está terminada. “Escuchándola a Paula súper conciliadora y expresando el amor que siente por Zaira, creo que lo van a poder acomodar”, analizó.

En cuanto al romance entre Zaira y Pieres, se generó también un debate respecto de qué tan ético se veía ese escenario por no tratarse de un hombre cualquiera, sino que se trata ni más ni menos que del el exnovio de su mejor amiga, Paula Chaves. Tras algunos días de silencio, quien habló fue la propia actriz y conductora, quien dio detalles de cómo está viviendo esta nueva relación.

“Con Zaira está todo bien, hace dos días hablamos, tenemos una relación de muchos años, es la madrina de Filipa -su hija menor-. Yo la amo, es mi amiga, hablamos, iremos viendo cómo nos vamos acomodando con el pasar de los días, fusionar esto nuevo”, explicó Chaves mostrando una visible incomodidad con el tema. “No me molestó esta nueva relación, primero porque pasó hace millones de años y no soy de esas personas que ‘ya es mío porque ya lo toqué’, en eso soy bastante tranquila, y después porque de verdad pasó hace muchísimos años”, agregó intentando restarle dramatismo.

Luego imaginó cómo sería un reencuentro con el hombre al que amó y hasta soñó casarse antes de conocer a Pedro Alfonso. “Es una situación especial para ambas, que la vamos a ir acomodando porque hay una relación muy fuerte de base, lo iremos viendo”, afirmó la modelo, actriz y conductora.

“Debe ser extraño porque ustedes son de esas amigas que se junta, toman mate, un día te va a caer con su nueva pareja, que era tu pareja”, le dijo De Brito lo que provocó la risa de Paula. “Por eso te decía que iremos viendo cómo nos acomodamos”, fue su contundente respuesta.

ZAIRA NARA Y FACUNDO PIERES, A PUNTO DE OFICIALIZAR SU RELACIÓN

Lo que comenzó como un fuerte rumor de romance entre Zaira Nara y Facundo Pieres parecería estar a punto de oficializarse luego de que se los viera juntos en una playa en Uruguay muy cómplices.

Ahora, con el tema latente, el periodista uruguayo, Martín Lema, dio más detalles de este vínculo en Mitre Live, el programa que conduce Juan Etchegoyen: “Yo fui al hotel donde para Zaira y hablé con los recepcionistas que estaban muy reticentes a dar información. Y, de repente, saliendo del lugar veo a un chico de una garita y fui a consultarle, total no pierdo nada”, comenzó diciendo.

“Me contó este muchacho que vio a Zaira Nara y a Facundo Pieres, que le dieron buena propina y allí me dijo que estaban muy fogosos adentro del auto besándose. Cuando me lo contó no lo podía creer”, agregó, dando cuenta de que la hermana de Wanda Nara y el polista estarían viviendo a pleno su romance.