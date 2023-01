En los últimos días salieron a la luz polémicas conversaciones entre Rodrigo de Paul y Camila Homs, donde resonaron frases muy fuertes como: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. ¿Cómo no me di cuenta antes?”. El motivo de la pelea habría sido la nueva relación del jugador de la Selección argentina con Tini Stoessel.

En diálogo con Socios del Espectáculo, la influencer rompió el silencio y habló sobre el escándalo: “Lo de los chats es verdad, son chats míos, pero me pareció una falta de respeto que hayan sido publicados porque era algo muy interno, familiar”.

Asimismo, añadió: “Me shockeó verlo, pero no por las cosas que dije, es más, hasta no me arrepiento de haber dicho las cosas que dije, yo tengo mis motivos de por qué lo dije, por qué estaba así de enojada, pero me indignó y me sorprendió un poco ver que haya salido todo así a la luz“.

Finalmente, destacó que su personalidad es muy frontal. “Cuando me enojo te digo todo lo que pienso y embroncada no te das cuenta lo que puedo llegar a decir. Mientras no se metan con mis cosas, no me molesta nada, pero no se metan con lo que más quiero”, concluyó.

Cabe recordar que De Paul decidió denunciar a su expareja por “amenazas y hostigamiento”. Si bien todo parecía estar en calma, la furia de Homs habría arrancado cuando el futbolista volvió al país después de ganar el Mundial y, en vez de visitar a sus hijos, fue a acompañar a Tini al Campo Argentino de Polo donde cerraba su exitoso año.





