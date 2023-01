El mundo del periodismo se encuentra conmocionado tras la triste partida de Ariel Lima Feijoo, quien murió este miércoles a los 61 años en la redacción del noticiero de la TV Pública, espacio que ocupó por más de 3 décadas. Según informaron, sufrió un paro cardíaco masivo.

Al parecer, sus compañeros de trabajo creyeron que se había quedado dormido, pero posteriormente se dieron cuenta que el periodista no reaccionaba. Si bien fue atendido por el personal médico y por médicos del SAME que le hicieron maniobras de RCP, no logró sobrevivir.

Feijoo, quien se dedicó a la gráfica, también supo desempeñarse como secretario Gremial de la Unión de trabajadores de Prensa de Buenos Aires desde el año 1988 hasta 1992. Asimismo, en los tres años siguientes dirigente de la Federación de Trabajadores de Prensa.

Sus colegas le dedicaron unas sentidas palabras en redes sociales para despedirlo: “Con mucho dolor despedimos a nuestro compañero Ariel Lima, quien trabajó en Canal 7 por más de 30 años y fue dirigente gremial en distintas épocas. Que en paz descanses Ariel“.

Osvaldo Santoro, por su parte, señaló: “En el día de ayer el noticiero de la tv pública ha perdido a un periodista histórico, de impecable trayectoria, Ariel Lima. Ariel falleció en su lugar de trabajo cumpliendo con su labor diaria. Mis respetos y solidaridad con su familia. Ariel que en paz descanse”.





