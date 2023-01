Luego de que Martina Stewart dijera que Flor de la V es un “es un hombre al que le gustan los hombres”, la exparticipante de Gran Hermano aclaró la situación.

No considero que hayan sido graves, la nota me la hizo una persona que necesitaba que se visualice su canal porque no lo escucha mucha gente. Lo quiso sacar de contexto”.

Posteriormente, tocó el tema de la sexualidad, debido a que la joven se hizo visible cuando dijo que le da “asquito”. En diálogo con República Z dijo que le da “fiaca” hablar al respecto.

“No sabía que íbamos a tocar este tema porque ya lo venía hablando en muchos programas. Mucho más no puedo decir, no sabía que iba a hacer tanto ruido, si a mí no me conoce nadie, ni siquiera se me pasó por la cabeza, en ningún momento. No es un tema para que me pregunten porque yo no entiendo nada de eso”, cerró.





vidArray