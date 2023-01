Desde hace tiempo, Nicole Neumann había manifestado su deseo de casarse con José Manuel Urcera, el piloto de automovilismo, con quien está en pareja desde hace casi dos años. “Tiene que ser sorpresa”, expresó la rubia meses atrás y efectivamente lo fue: frente a sus seres queridos, su novio le hizo la gran propuesta.

Según mostró en sus redes sociales, la excusa fue celebrar el aniversario de sus suegros. Sin embargo, ella no sabía nada de lo que tenía preparado su pareja en secreto. “Me explota el corazon de felicidad. Que mágico empezar el año así”, expresó Nicole en su cuenta de Instagram con su nuevo anillo de compromiso.

Y añadió en otro posteo, todavía sin caer del todo: “Una noche de ensueño, una vez más que me sorprendiste con cada detalle, el atardecer perfecto, el anillo perfecto, el poema perfecto. Gracias como digo siempre por cuidarnos y amarnos, no solo a mí, también a mis hijas, que son parte de mí. ¡Y ahora, for ever & ever! Te amo”.

Se trata del tercer casamiento de la modelo, quien anteriormente pasó por el altar junto a Nacho Herrero (2004-2005) y con Fabián Cubero (2008-2018), padre de sus tres hijas.





vidArray