Esta semana comenzó en Dolores el juicio contra los ocho acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa a la salida del boliche Le Brique el 18 de enero de 2020 cuando se encontraba de vacaciones con sus amigos. Esto conllevó a que sus padres debieran instalarse en el partido bonaerense para poder seguir con todo el tramo legal.

En Twitter, un usuario comentó en qué situación se encuentra la familia de la víctima. “Supe q el papá de Fer, trabajo haciendo changas para costear todo. Sería bueno abrirles una cuenta y que todos colaboremos con ellos. Una manera apoyarlos en estos momentos horribles. Alivianar un poco su pena“, señaló.

Entre los distintos comentarios que aparecen en redes sociales, este pedido le llegó a Santiago Maratea, quien se caracteriza por iniciar colectas solidarias millonarias que tuvieron alto impacto en los últimos meses. “¿Lo hacemos?”, propuso citando el tuit.

Es importante aclarar que Fernando Burlando, el abogado de la familia, aceptó trabajar en el caso de manera gratuita. En todo caso, el dinero es para la estadía en Dolores. Si bien muchos no dudaron en querer aportar a la causa, algunos seguidores le remarcaron el influencer que la colecta no sería en el momento indicado.

Santi Maratea apuntó contra los acusados de matar a Báez Sosa: “Lo que haría con ellos es ilegal”

“Santi hoy escuché que los papás no quieren que los ayuden monetariamente, lo dijo Costas en Corta por Lozano. Todos querían darle alojamiento o ayuda y no quisieron”, fue uno de los tantos comentarios que recibió Maratea. No obstante, es probable que el joven consulte antes de iniciar la campaña, para no generar descontento.

Se trata de un caso muy movilizante para el influencer, quien días atrás habló al respecto: “Me tengo que cuidar un poco, porque soy un maldito comunicador, pero tengo varias propuestas y lo que haría con ellos es algo ilegal y uno siempre tiene que confiar con la justicia. Ojalá no nos defraude”.





