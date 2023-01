Cinthia Fernández volvió a generar polémica en redes sociales. La panelista de Nosotros a la Mañana se encuentra refaccionando su hogar en Escobar y debido a que cambió todos los sanitarios de sus cinco baños, inició una insólita campaña en su cuenta de Instagram.

Al parecer, el gran premio de este sorteo son los inodoros que tenía antes de la remodelación. “¿Ven esas manchas? No es suciedad, eso es mancha de sarro. Todos los inodoros están así. No somos sucios, es el sarro que me destruye absolutamente toda la casa”, explicó la bailarina.

Según detalló, los interesados deberán responder a la cajita de comentarios que dejó en sus historias detallando los motivos por los que tendría que ganarse el particular premio. Cabe destacar que la mediática se caracteriza por hacer sorteos en sus cuentas.





vidArray