Sin dudas, uno de los protagonistas en Qatar fue Sergio “Kun” Agüero, quien se mostró muy contento por el triunfo de la Scaloneta. Como se vio en redes sociales, a pesar de las distintas restricciones médicas, bebió y bailó a la par de sus amigos.

Semanas después de aquel inolvidable 18 de diciembre de 2022, el exfutbolista reveló una increíble anécdota de aquel día. “Los chicos me querían llevar con ellos a Argentina. Me decían que me apure que se iba el avión y yo: ‘Dale, vamos’. Presenté el pasaporte, todo. Me iba con la Selección”, comenzó diciendo en una transmisión.

Aunque se había olvidado un pequeño detalle en el medio de tanta euforia. “Y ahí me acordé que lo tenía a mi hijo en el departamento, no lo podía dejar tirado. Lo llamé a Benja y le dije que iba para allá. Estaba tan cebado que me olvidé de todo, ja”, añadió.

Asimismo, reflexionó: “Qué lindo pedalín tenía. Tomé bastante, estaba sin comer y te pega el doble. Si me pasa algo, que me pase en Qatar. Leo se enojó y me dijo que parara“. Cabe destacar que el exjugador debió colgar los botines de manera anticipada en diciembre de 2021 luego de que se le descubriera una afección cardíaca, aunque sus compañeros de Selección lo siguen tratando como a uno más.





vidArray