El triunfo de la Selección Argentina en el Mundial Qatar 2022 se vivió como ningún otro, debido a que todos nos unimos de corazón para celebrar por la Scaloneta. En ese marco, el emblemático Indio Solari habló sobre cómo vivió la gran final.

En diálogo con Cohete a la Luna, el cantante comenzó diciendo que vio “una alegría generalizada”. “Un gentío demencial para nuestros parámetros, pero que también lo hubiese sido en cualquier otro lugar del mundo”, indicó.

Luego expresó que Messi fue un ‘pecho frío’, debido a que “se comió el campeonato”. “Lo vi jugar con un alma invencible, delante de quien fuese. Tenía que ser el capitán, no sólo en términos futbolísticos, y se lo bancó. Y aun así fue dramático”, aseguró.

También comparó al rosarino con Maradona, ya que los dos deportistas están fuertemente ligados. “Ser Messi debe ser un disparate, como ser Maradona. ¿Sabés lo que es ir a Jakarta y seguir siendo Messi? Decí que empezó de muy chiquito y debe haberse acostumbrado de a poco. A mí me cambió mucho la vida, la popularidad. Son situaciones ingobernables. Menos mal que decidieron no ir a Plaza de Mayo. ¡Los iban a dejar hechos pedacitos!”, señaló.

A Messi no lo arruinó la fama. A mí me encanta Maradona, pero él hizo las cosas de otro modo: se subió al personaje, que terminó adquiriendo dimensiones monumentales. A Messi no lo veo así, pero me gustó que aceptase ser el capitán, que se pusiese más serio y fuese a gritarle al árbitro. ¡Que es lo que debe hacer un capitán!”.