“La AFIP es mi peor pesadilla. No quiero pagar, es mi trabajo, ¿por qué les tengo que pagar a ellos? ¿quién mier… son?” señaló la actriz muy enojada, mientras Alfa intentaba distraerla con algunas bromas y le propuso ofrecerse como promotora en las campañaas publicitarias de la administración.

Pero la joven volvió al asunto y continuó con su discurso. “Que miedo que me da la AFIP, que me hagan pagar cosas, no me jodan, es mi plata, es mi trabajo, ¿Qué les pasa? Ladrones. ¿Por qué tienen que hacer eso? ¿En Estados Unidos hay AFIP?”, y la pregunta cayó como anillo al dedo a Alfa, que residió unos cuantos años en Miami: “En Estados Unidos no pagás los impuestos y te meten preso”, sentenció.

Por qué tiene que haber eso? Por qué hay que darles plata, por la jubilación?, siguió Julieta. “Para mantener el país”, respondieron casi a dúo. “¿Cómo te pensas que hacen las calles, que ponen semáforos, luces que usamos todos?”, replicó Nacho, pero Julieta seguía con su queja.

“Si hiciste cien lucas, 35 mil pesos tenés que pagar”, ejemplificó el joven, pero no hizo más que enojarla. “No quiero pagar. Te da bronca, es tu plata, ahora ganamos Gran Hermano y hay que pagarles”, razonó. “Si ganás, en lugar de 15 millones te llevas 9″, explicó Nacho, aplicando el cálculo proporcional sobre el monto anunciado del premio y provocando el último rezongo de su compañera.