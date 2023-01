Eugenia La China Suárez (30) y Thomas Tobar (22), conocido popularmente como Rusherking, está más enamorados que nunca y en esta ocasión el cantante de música urbana sorprendió a la actriz y cantante con un plato típico de su provincia, Santiago del Estero.

Rusherking cocinó para su pareja y un grupo de amigos panchuques (también llamados panchuker o pancho eléctrico), que se trata de una comida rápida cuyos ingredientes son una salchicha de tipo Viena recubierta con una masa similar a la de los panqueques, a lo que se le puede agregar todo tipo de condimentos. Eso sí, para La China hizo una versión vegetariana.

En su cuenta de Instagram, donde acumula más de más de 6.2 millones de seguidores, La China se mostró probando el plato de Rusher.

“Panchuque…. Mmmmm… El mío con sanchicha vegetariana. Mmmm…”, dijo la actriz mientras lo probaba. Luego, subió el dedo pulgar en señal de aprobación a los dotes culinarios de su novio.

“Miren lo que son estos panchuques… Con los palitos y todo. Directo de Santiago, de La Banda”, sumó, haciendo mención a la ciudad donde pasó su niñez y adolescencia su novio, antes que viajar rumbo a Buenos Aires, donde comenzó a despegar su carrera como cantante.

Rusherking, por su parte, agradeció los elogios de La China y respondió con humildad en su cuenta de Instagram: “Hice lo mejor que pude”.

La China Suárez quedó sorprendida por el regalo que le hizo Rusherking: “Estoy muerta”

Eugenia La China Suárez vive un gran presente: mientras la actriz desarrolla su faceta artística a través de diversos proyectos tanto en la actuación como en la música, terreno en el que está dando sus primeros pasos como solista, disfruta de su romance con el cantante Rusherking.

En este sentido, desde el paradisiaco destino de Playa del Carmen, Suárez mostró su felicidad por los regalos que le hizo el cantante para darle la bienvenida a 2023. Una romántica propuesta de flores y una gran cantidad de chocolates que dejó a la actriz shockeada. “El 2023 arrancó con mucho amor. Te amo”, escribió, junto a un video en el que se ve la habitación del hotel que comparte con el artista donde se ven ramos de flores y arreglos con todo tipo bombones y huevos de chocolate.

“¡Amor! ¡Qué es esta cantidad…!”, alcanza a decir la expareja de Benjamín Vicuña, a puros besos y mimos por el impactante gesto. “Estoy muerta y les hablo desde el más allá. Te amo tanto”, escribió la China, en sus redes al mostrar todo lo que le regaló su novio. “Te amo. Es lo que te merecés”, respondió él.

En el 2022, Suárez incursionó en la música con el lanzamiento de “Lo que dicen de mí”. Primero interpretó el tema junto el artista cordobés Santiago Celli, presentado así su carrera como solista -y haciendo mención al conflicto que tuvo el año pasado con Wanda Nara y Mauro Icardi-. Luego participó en un videoclip junto a su novio, representando el tema “Perfecta” que el trapero le dedicó y que grabó en colaboración con el líder de Dread Mar I, Mariano Castro.

Luego, la China protagonizó el video “Ya no quiero verte” de la mano de El Polaco. La canción fue grabada en julio pasado, en los estudios Leslie Records, con arreglos de sonido tropical característico del músico de cumbia en sus inicios, sumado a unos tintes orientales, haciendo referencia a su compañera.

En el videoclip se los puede ver bailando y disfrutando al ritmo de la cumbia en un rodaje que finaliza con el fragmento de la canción. “Papi buena suerte, ahora no te quiero, ahora si me quieres, desde que te fuiste ha cambiado mi suerte, baby: ya no quiero verte”, dice ella y hace un gesto muy particular como broche final.

La química entre ambos se puede ver a lo largo de todo el video, en que interpretan a una pareja que juega, baila y se pelea. Sobre el final, la China le dedica un gesto muy particular, que puede interpretarse como una indirecta para otras personas. Las repercusiones en las redes fueron muy positivas, sobre todo para la actriz y su participación, quien se animó a meterse de lleno en el camino del canto, y ya arriesgan que se puede transformar en uno de los hit del verano.

“El tema me lo acercó hace un tiempo un productor amigo, Chester Zeta, y lo seguí trabajando un tiempo hasta encontrar la versión final. Después me puse a buscar una chica para poder hacer el feat y cuando vi que la China empezó a cantar no dudé en escribirle. Siempre me gustó su onda”, contó Ezequiel. Además, agregó: “La China es súper humilde, talentosa y al toque conectamos”.

Por otra parte, durante el mundial, Suárez estuvo en Qatar para los primeros partidos, acompañada por su pareja. En sus respectivas redes sociales, compartieron divertidos videos e imágenes del apoyo a la selección nacional que logró consagrarse campeona mundial luego de vencer a Francia por penales.