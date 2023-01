Esto ocurrió, sin ir más lejos, hace un par de días, cuando Cande Tinelli compartió en su cuenta de Instagram una secuencia de imágenes en las que se la veía luciendo una microbikini en color natural mientras disfrutaba de sus vacaciones en Punta del Este.A esta altura de las circunstancias, está más que claro que no hay que hablar de los cuerpos ajenos. Sin embargo, todavía es inevitable que las redes sociales se llenen de comentarios, sean positivos o de los otros, cuando una mujer sube una foto en traje de baño.

El posteo de la hija de Marcelo Tinelli se llenó de emojies con fueguitos y corazones. “Te amo bomba hermosa”, le puso el conductor. Y muchos famosos, como Wanda Nara, Jujuy Jiménez, Lali González, Andrea Bursten, Marielita Mimi, María Valenzuela y Juli Bartolomé, se sumaron con más elogios. Pero también hubo muchos comentarios, algunos en tono despectivo, que pusieron el foco en sus glúteos mientras se preguntaban si se había colocado algo en esa zona.

Lo cierto es que, fiel a su estilo, Lelé decidió terminar con las especulaciones respondiendo de manera directa a estos interrogantes. “Para los que me preguntan (real) si me puse glúteos les cuento que sí, hace un tiempo ya con el número uno”, escribió utilizando un emojie de un durazno para mencionar sus nalgas y arrobando al cirujano plástico Gustavo Sampietro.

Y, como si quedara alguna duda al respecto, agregó: “Saben que no tengo ni un problema en decir las cosas que me hago”. De hecho, contestando a una seguidora que frente a la pregunta de otros internautas aseguraba que el retoque estético de Cande “se re nota”, la cantante respondió: “Es la idea”. En tanto, a otra usuaria que en inglés le decía que necesitaba “su trasero trabajado”, le respondió divertida asegurándole era “falso”.

Cabe destacar que, por estos días, Cande también fue noticia por su supuesta separación de Coti Sorokin a tan solo tres meses de su última reconciliación. La información la brindó la periodista Fernanda Iglesias en LAM, quien aseguró que aunque ambos se encuentran veraneando en las playas uruguayas, habrían decidido poner en pausa su relación. Pero, hasta el momento, ni la hija de Tinelli ni el cantante confirmaron el fin de la pareja.

El noviazgo entre Lelé y el intérprete de Nada de esto fue un error comenzó en medio de un escándalo a fines del 2020, ya que él acababa de separarse de Valeria Larrarte, quien fuera su esposa durante más de veinticinco años y con quien tuvo a sus cuatro hijos: los mellizos Leyre y Dylan, de 18 años, y Maia e Iván, de 27, y la mujer se habría enterado por los medios del nuevo romance de su ex.

Sin embargo, lo que parecía ser un amor de verano, se consolidó con el correr de los meses. Y, tras superar algunas crisis, el músico hasta llegó a hablar de casamiento. De hecho, en el mes de noviembre y para celebrar los 32 años de Cande, le dedicó un posteo con fotos e imágenes de la pareja junto al que puso: “Quiero que todas las mañanas te despiertes feliz, que todos los atardeceres sean tuyos. Quiero acompañarte y que seas mi compañera. Para siempre. Te amo”. Pero, de un tiempo a esta parte, ninguno de los dos ha compartido momentos juntos en sus redes sociales, lo que daría a entender que la separación es un hecho.

DULCE RESPUESTA DE CANDE AL POSTEO DE SU PAPÁ MARCELO TINELLI

En noviembre, Cande cumplió 32 años y su papá le dedicó unas sentidas palabras: “Hace 32 años que agradezco a Dios por tenerte a mi lado. Mi escorpiana dulce, mimosa, sensible, cariñosa, gamba, calentona. Una mujer de verdad”. escribió Marcelo Tinelli en la carta. Y continuó: “Quiero decirte hoy que estoy orgulloso de ser tu viejo, que voy a estar siempre que lo necesites, tengas la edad que tengas, que nuestras coincidencias me alegran el corazón, que nuestras diferencias me hacen aprender de vos”.

Muy emocionada por el mensaje del conductor, la cantante y empresaria de ropa respondió públicamente: “Ay, me mataste. Qué lindo lo que escribiste. El sentimiento es mutuo. Sabés muy bien el amor inmenso que tengo por vos. Orgullosa de mi viejo, gracias por enseñarme con el ejemplo, a ser buena persona y a no sentir odio por nadie”.

“Que hay que vivir mas liviano y disfrutar siempre de nuestro tiempo, que es lo mas valioso que tenemos. Gracias por compartir tu tiempo conmigo. Te amo hasta el cielo ida y vuelta. Por siempre a tu lado, firme como rulo de estatua”, firmó, agradecida por su tierno gesto.