Educación emocional: características, aplicación y finalidad

En el articulado de la ley sancionada se indica que se entiende por educación emocional “al proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el desarrollo de habilidades socioemocionales como complemento indispensable del desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales de la formación integral de las personas, con el objeto de capacitarlas para la vida”.

Al respecto, la docente Cecilia Ruiz, impulsora de la ley de Educación Emocional indicó que “lo que persigue la ley es el conocimiento. En el caso de los docentes, el aprendizaje de las habilidades socioemocionales porque cuando nos formamos como docentes tenemos materias de psicología y pedagogía, pero lo que tiene que ver exactamente con el estrés, la empatía, la frustración, el uso del lenguaje asertivo y todas las cuestiones que uno las va viviendo día a día en el aula nadie nos prepara”.

En consecuencia, “la ley busca primero enseñar a los docentes las habilidades socioemocionales para aplicarla en su propia vida. Entonces, nosotros somos primero como el objeto del experimento y después lo aplicamos en lo que tiene que ver en la currícula de la misma manera en que se incorporó la ESI, con la diferencia en que todo lo que tenga que ver con educación emocional se puede aplicar independientemente de la materia, de la situación del aula, en la vida diaria escolar”.

La ley sancionada insta al Ministerio de Educación a incorporar este tipo de contenidos como eje transversal de los que actualmente se imparten como obligatorios.

Asimismo, incluye contenidos orientados a la educación emocional que proporcionen a los educadores estrategias pedagógicas que puedan implementar en su desempeño posterior. “Estas capacitaciones están dirigidas no solamente al cuerpo docente, sino también a toda la comunidad educativa y cuando de comunidad educativa se habla comprende a padres y directivos porque lo que nosotros podemos hacer en el aula los resultados que podamos tener van a ser potenciados si desde la casa también se acompaña”.

La docente aclaró que “lo que le toca al Poder Ejecutivo en este caso es brindar las herramientas para capacitarlos a todos los docentes de los tres niveles: inicial, primario y secundario”.

En este sentido, destacó que “lo bueno de estas capacitaciones es que no hay un costo muy grande. Cada institución no tiene que comprar equipamiento o adquirir materiales específicos. Es solamente conocimiento“.

Para Cecilia Ruiz, los resultados de la aplicación de la ley “se va a ver en muchos años a nivel macro, pero de por sí en el día a día se va a ver mejoras en el corto plazo en la manera que uno lo aplique de manera consciente y constante en el desempeño de los alumnos y en la vida personal de ellos”.

En este marco, añadió que la ley de educación emocional “ayuda a mejorar el rendimiento académico, la autoestima, las relaciones que puedan tener con los demás. Y, además, hay una mejora en la salud física porque lo que nosotros podamos brindar hoy por hoy tienen resultados de por vida”.

En resumen, “la educación emocional es básicamente impartir conocimiento acerca de la autorregulación que tiene que ver con la inteligencia emocional que es una habilidad que se aprende y se desarrolla con el tiempo. Todos tenemos inteligencia emocional. entonces lo que la ley busca es enseñar los elementos de la inteligencia emocional que son 5: la autoconciencia (autodiálogo), la autorregulación, la automotivación, la empatía y las habilidades sociales que tienen que ver con la parte emocional”

“Estos cinco elementos se entrenan se desarrollan a través de diferentes actividades en el aula o también con tener una conducta constante como docente en relación al mensaje que se envía a los alumnos. No todos los docentes lo van a manejar de la misma manera, pero si tienen las mismas herramientas van a poder comprender y formar a los alumnos no tan solo en la materia que imparten, sino también como seres humanos porque no tiene sentido que un niño pueda comprender un texto sino puede lidiar con su propia frustración, su propio estrés.

“Nosotros como docentes debemos darle y brindarle todas las herramientas para desarrollarse como personas porque en definitiva estamos formando ciudadanos para la vida en general”, finalizó.

En la Argentina hay algunas provincias que ya cuentan con una ley de Educación Emocional. Corrientes sancionó en 2016 la primera norma en este sentido y, en 2018, lo hizo Misiones. En 2021 se sumó Jujuy; y hace pocas semanas Chaco hizo lo propio.