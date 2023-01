En la séptima audiencia del juicio por el crimen de Fernando Báez Sosa -asesinado a golpes a la salida de un boliche de Villa Gesell-, el debate se centra sobre el material hallado en el celular de los ocho rugbiers acusados y las similitudes entre la zapatilla hallada y las heridas que presentaba la víctima en su rostro.

Laborde analiza los mensajes de los acusados

Javier Laborde, secretario del Ministerio Público Fiscal bonaerense, inició su exposición con el análisis de la información que había en el telefono iPhone de Matías Benicelli, dispositivo que registró más de 3700 movimientos (mensajes, fotos, llamadas, etc) en 48 horas.

El funcionario empezó por comentar los mensajes de WhatsApp enviados en la madrugada del 18 de enero de 2020, cuando algunos de los acusados chateaban desde adentro de Le Brique. A las 4.10 del 18 de enero de 2020, Ciro Pertossi dijo en un audio: “Le pegaron a uno”.

Más tarde se reprodujeron en una pantalla los mensajes de Lucas Pertossi, quien expresó a las 04.55: “Estoy buscando a este Ciro, es pajero… me dice ‘vení al mercado que pasamos siempre’. Estoy en el mercado a la vuelta del hotel y no están amigo… es más lolo este Ciro”.

“Amigo, flasheamos, matamos a uno”

En el marco de su declaración, el instructor fiscal presentó los mensajes que Cinalli le mandó a una persona identificada como Santi M. “Creo que matamos a uno, esta todo Gesell diciendo eso (…) Volvimos todos a casa, no queremos salir”, escribió a las 5.21. Después, a las 7.53, afirmó: “Lo único que quiero es tomar un vino y fumar flores.”.

En ese contexto, Burlando le preguntó al testigo: “¿Cuándo se enviaban todos estos textos ya habían recibido el mensaje de ‘caducó’?”. Entonces, este contestó: “Creo que sí”. Por los horarios, Cinalli ya había recibido ese mensaje.

A continuación, Laborde siguió con los mensajes de un grupo llamado “Los del Azote”, que integra Cinalli con otras 12 personas de Zárate. También consignó el mensaje que el acusado les mandó a otros amigos, en el que confesó: “Flasheamos, creo que matamos a uno”.

La última comunicación dio cuenta de un cambio de actitud de Cinalli respecto de lo ocurrido en comparación con conversaciones previas. Por ejemplo, a las 5.08 había enviado un mensaje jactándose del ataque. “Nos peleamos, ganamos contra unos chetos. Los rompimos, nos vamos al centro a premiar”, había afirmado.

“Villa Gesell pelea”: la búsqueda en Google en el teléfono de uno de los rugbiers

Fueron hechas desde el teléfono de Ciro Pertossi. Una de ellas, a las 6:21. En total, fueron siete búsquedas en Google con la misma sigla: “Villa Gesell pelea”.

Tras ello, Laborde empezó a comentar el ánalisis del telefono celular de Lucas Pertossi, donde había videos del ataque que son reproducidos ante los presentes.

“¿No fueron ustedes, no? Estoy preocupada”

Es el turno del análisis de los movimientos del celular de Juan Pedro Guarino, uno de los dos sobreseídos.

“Esta noche fue rara, no me siento muy bien”, fue el mensaje que le mandó a su pareja, identificada como Doli, después del crimen de Fernando. A las 13.26 , ella le preguntó: “Eu, eu, ¿quiénes son los que se pelearon y mataron a uno? ¿No fueron ustedes, no? Estoy preocupada”.

“Llamaron a la ambulancia… caducó”

Laborde continúa con el análisis en tiempo real de todos los mensajes que se enviaron los acusados en la madrugada del crimen.

Uno de los audios que mandó a las 04.55 Lucas Pertossi decía: “Estoy acá cerca donde está el pibe y están todos ahí a los gritos. Está la policía, llamaron a la ambulancia… caducó”. Se lo escucha con la voz nerviosa.

Más tarde, Ciro Pertossi preguntó: “¿Machu dónde estás? Andá para la casa”. A continuación, Laborde mostró una foto que Lucas Pertossi envió a las 5.48 desde un local de McDonald’s.

A las 06.06, Ciro les advierte a los demás: “Chicos, no se cuenta nada de esto a nadie”. A lo que Matías Benicelli responde de inmediato: “Ya contaron”.