Este martes en la 80° edición de los Globo de Oro, Argentina 1985 logró consagrarse como Mejor Película extranjera. La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood decidió distinguir el film dirigido por Santiago Mitre que aborda los Juicios a las Juntas militares.

“Quiero compartir esto con todas las personas que desde la dictadura han estado luchando por la democracia en Argentina y siguen luchando. Creo que la democracia es algo que necesitamos y necesitamos seguir luchando por ella”, expresó el director cuando fue a recibir el premio.

Por su parte, Ricardo Darín, quien interpretó al fiscal Julio Strassera, en su discurso recordó la hazaña de la Scaloneta en Qatar: “Muchas gracias, estoy muy orgulloso de este galardón. Los quiero. Y para la gente de Argentina, después del campeonato del mundo, esto es una gran alegría“.

Cabe destacar que la película argentina, la única representante de América Latina en dicha categoría, logró superar a otros grandes largometrajes como RRR (de India), All Quiet on the Western Front (Alemania), Close (Bélgica) y Decision to Leave (Corea del Sur).

Asimismo, no es el único premio que el film de Mitre se apodera. Anteriormente, ganó en Festival de Venecia, el de San Sebastián, del National Board of Review, de los Premios Forqué y del Festival International du Film de La Roche-sur-Yon.

Además, fue preseleccionada para competir como Mejor Película Extranjera en los Oscar 2023, según anunció semanas atrás la Academia de Artes y Cinematográficas de Hollywood. Recién el próximo 24 de enero se sabrán si quedó entre los cinco largometrajes con posibilidades de llevarse la estatuilla dorada el 12 de marzo en Los Ángeles.





